Voici le film Star Wars le plus vu sur Disney+, et c'est une vraie surprise

Alors que la saga Star Wars comprend 9 films principaux regroupés en trois trilogies, le film le plus vu en streaming serait l'un des plus controversés à sa sortie.

Star Wars : une saga qui divise

Avec actuellement neuf films principaux (trois trilogies) et deux spin-offs, Star Wars est une des franchises les plus populaires. Une saga qui n'a cessé de diviser en raison des choix faits par les têtes pensantes. D'abord George Lucas, qui avec la prélogie s'est mis à dos une partie du public - notamment à cause des midi-chloriens pour expliquer l'origine de la Force, ou encore en présentant le personnage de Jar Jar Binks. Puis il y a eu les décisions prises sous la direction de Disney et Kathleen Kennedy pour la dernière trilogie. Une partie des fans rejetant Les Derniers Jedi (2017) de Rian Johnson, bien que d'autres l'aient totalement validé. Et après cela, on ne peut pas dire que J.J. Abrams soit parvenu à corriger le tir avec L'Ascension de Skywalker (2019).

Aujourd'hui, chacun a son film Star Wars préféré et chaque tentative de classement de la saga est sujette à débat. Pour autant, il est généralement admis que L'Empire contre-attaque (1980) et La Revanche des Sith (2003) sont dans le haut du panier. Ce qui n'en fait pas pour autant les films les plus vus sur Disney+ depuis le lancement de la plateforme de streaming.

La Menace fantôme numéro 1 en streaming

En effet, alors que La Menace fantôme (1999) fête ses 25 ans, Variety a consacré un long article au film controversé. Le média américain y revient sur la réception assez négative du long-métrage à sa sortie, qui n'a pas empêché son succès au box-office, et sur la perception de trois journalistes de Variety qui ont revu le film pour l'occasion. C'est ainsi qu'on apprend dans la première partie de l'article qu'il s'agit actuellement du film Star Wars le plus vu dans le monde sur les services de streaming, donc sur Disney+.

On peut estimer ainsi que La Menace fantôme a été réhabilité, même si des critiques négatives demeures à son sujet. De notre côté, on n'a jamais cessé d'estimer cet opus pour les choses grandioses qui y sont proposées, comme la course de podracers, les costumes et décors impressionnants, ou encore le combat mémorable entre Dark Maul, Obi-Wan et Qui-Gon. Tout n'est pas parfait, mais il y a des qualités certaines. Ce qui n'empêche pas une réelle surprise qu'il s'agisse du film Star Wars le plus vu via les plateformes de streaming.

