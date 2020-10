Star Wars : George Lucas voulait tuer ce personnage avant la trilogie de Disney

George Lucas n'a pas attendu que Disney lance une troisième trilogie pour avoir une idée sur ce qu'elle pourrait raconter. Le papa de la franchise voulait, lui aussi, tuer Luke avant que Rian Johnson ne le fasse dans "Les derniers Jedi". S'en serait-il mieux sorti ?

Star Wars, une troisième trilogie mitigée

La marque Star Wars est désormais détenue par Disney, qui en a fait quelque chose de pas forcément satisfaisant aux yeux des fans. La dernière trilogie a suscité de nombreux débats et la conclusion a fait émerger une déception assez généralisée. À croire que rien ne peut égaler la toute première trilogie qui a lancé la machine. George Lucas a connu aussi l'hostilité des fans quand il s'est lancé dans sa prélogie. Difficile aujourd'hui de manier l'étiquette Star Wars sans craindre d'irriter une partie des admirateurs les plus assidus de l'univers. Le bon point, pour l'avenir, c'est que les trilogies ne devraient plus être le format privilégié et que l'arc Skywalker a enfin trouvé sa fin.

Lucasfilm et Disney jouent la carte du secret sur ce qui se prépare, plusieurs films sont plus ou moins annoncés (Taika Waititi, Rian Johnson et Kevin Feige sont tous impliqués sur des titres différents) sans qu'on n'en sache plus. Mais avant de se consacrer au futur, revenons sur l'épisode central de la troisième série de films : Les Derniers Jedi. Le scénario se ponctue avec la mort de Luke Skywalker. Un personnage emblématique dans l'univers. Idée pas inintéressante, dans une logique de remplacement de l'ancienne génération. Han Solo y était passé dans le précédent, par exemple.

George Lucas voulait aussi en finir avec Luke

Le livre de Pablo Hidalgo, Star Wars: Fascinating Facts, qui recèle d'anecdotes sur la franchise, nous fait découvrir que George Lucas avait aussi songé à tuer Luke dans ses plans pour la troisième trilogie. Avant que Disney ne prenne sa poule aux œufs d'or, il était convaincu que sa grande histoire devait tenir sur trois trilogies. Cette mort devait également intervenir dans l'épisode central, ce qui a été fait par Rian Johnson (en connaissance de cause ?).

Le réalisateur à qui est revenu la responsabilité de diriger Les Derniers Jedi a présenté un Luke blasé au tout début, quand Rey est venue lui demander son aide pour appréhender la Force. Il décide finalement d'intervenir dans un combat final qui oppose la Résistance au Premier Ordre. Alors que Kylo Ren pensait prendre le dessus, il dut se confronter au maître Jedi. Quand il pense être sur le point de le vaincre, le méchant incarné par Adam Driver se rend compte qu'il affronte une projection. Luke est en réalité sur la planète Ahch'To, en train de tout donner pour manier son double à distance. Les rebelles ont pu s'échapper pendant ce temps et Luke peut cesser d'utiliser son pouvoir. Mais il est trop tard, l'énergie déployée le laisse dans un état de fatigue trop important. Face à un ciel crépusculaire, il s'éteint. Des avis très mitigés sont apparus au sujet de cette scène. Certains s'attendaient à ce qu'il continue dans la trilogie, quand d'autres n'étaient pas contre l'idée de cette mort, mais d'une autre façon.

George Lucas aurait-il fait mieux ? On ne le saura jamais. Ses écrits ont été remis à Kathleen Kennedy, au cas où Disney souhaite les utiliser. Mais une autre direction a été prise par la trilogie - il se peut que des points aient été retenus. On aimerait bien, un jour, savoir ce qu'il avait inventé. Nul doute que la cohérence devait être plus présente que dans ce à quoi nous avons eu droit.