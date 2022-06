Star Wars : le film de Taika Waititi va s'éloigner de la saga

Après "Thor Love and Thunder", Taika Waititi a un projet de film Star Wars. Le réalisateur a expliqué son envie de s'éloigner de ce qui a déjà été fait, allant dans le sens des propos de Kathleen Kennedy qui veut mettre de côté la saga Skywalker pour les prochains films.

Star Wars, la saga sous Disney

Depuis que Disney a racheté Star Wars, on ne peut pas dire que les œuvres qui ont été proposées par le studio aient été d'une grande originalité. Sans juger la qualité ou non des films et des séries, il faut admettre que toutes ces productions sont restées dans des zones plus ou moins déjà connues. Soit en racontant la suite et fin de la saga Skywalker (la nouvelle trilogie), soit en optant pour l'origin story (Solo) ou l'entre-deux films (Rogue One, Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian, etc). Au final, les spectateurs ont été maintenus dans une certaine zone de confort avec des lieux ou des personnages déjà vu, ou des nouveaux protagonistes raccrochés à des anciens.

Obi-Wan Kenobi ©Disney+

Heureusement (ou pas, cela dépend des envies de chacun), Taika Waititi compte bien changer tout cela. Le réalisateur de Thor : Love and Thunder (en salles le 13 juillet) a été engagé pour un futur projet de film Star Wars. Les informations autour sont évidemment minimes, à tel point qu'on ne sait rien de l'histoire ou de l'époque. Le cinéaste a néanmoins donné un détail important : son film ne sera pas connecté au reste.

Taika Waititi veut du sang neuf

C'est ce qu'il a confié à Total Film dans une interview. Le média américain a été plutôt malin en lui demandant "simplement" s'il était d'accord avec Kathleen Kennedy, qui avait précédemment affirmé qu'il fallait s'éloigner de la saga Skywalker. Voilà la réponse du cinéaste :

Je pense que pour que l'univers Star Wars puisse s'étendre, il doit aller plus loin. Je ne serais pas utile à l'univers Star Wars si je faisais un film où les gens diraient : "génial, ce sont les plans du Faucon Millenium, oh et c'est la grand-mère de Chewbacca". Cela fonctionne tout seul, c'est génial, mais je voudrais faire quelque chose de neuf, créer des nouveaux personnages et juste étendre ce monde, sinon cela paraîtra comme une toute petite histoire.

La volonté de Taika Waititi est pour nous ce qui serait le mieux pour Star Wars. Il y a justement tout un univers avec lequel travaillé et tout peut être imaginé. Il faudrait néanmoins pour cela faire une vraie rupture avec les films et ce qui est déjà connu. Ce qui ne veut pas dire que les films qui en ressortiront seront bons. Mais ils pourront au moins apporter une vraie nouveauté.

Dans ce même esprit, on reste très attentif à The Acolyte, la série Star Wars qui se déroulera environ deux cents ans avant la naissance d'Anakin Skywalker, durant la Haute République. Une période jamais abordée dans les films et donc suffisamment éloignée pour amener du sang neuf (même si Yoda pourrait être présent). Il faudra tout de même être patient avant de voir tout cela. Le film de Taika Waititi devrait être le prochain film à sortir en salles à une date encore lointaine, très lointaine...