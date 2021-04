Star Wars Le Retour du Jedi : George Lucas a songé à introduire un nouveau Vador

Acte final dans la confrontation entre Luke et son père, Dark Vador, "Le Retour du Jedi" a connu un développement durant lequel de nombreuses idées ont été abandonnées. Découvrez à quel autre personnage George Lucas voulait confier le casque du grand méchant.

Un troisième opus attendu à l'époque

Dans les années 1980, le monde a compris ce que le phénomène Star Wars représente et attend avec impatience la sortie de Le Retour du Jedi. Un troisième opus qui devait conclure l'arc narratif lancé dans Un nouvel espoir. La pression était beaucoup plus intense car le public avait déjà mis un pied dans l'univers et attendait des réponses. George Lucas ne revient pas derrière la caméra, confiant la place à Richard Marquand. Un réalisateur disparu quelques années après la sortie du titre le plus important de sa carrière.

L'histoire reprend là où les choses se sont arrêtées, avec l'Alliance rebelle qui veut empêcher Palpatine et Dark Vador de boucler leur projet de construction d'une seconde Étoile de la mort. Un troisième opus qui mène à une inévitable nouvelle confrontation entre Luke et son père. On n'oubliera pas ce final où les deux personnages ont le droit à un beau moment d'intimité après un dernier affrontement.

Dark Vador (David Prowse) - Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi ©Lucasfilm

Et si Luke avait sombré ?

Le film aurait pu se trouver une autre conclusion quand George Lucas et le scénariste Lawrence Kasdan étaient en train de travailler sur le scénario. Avant d'en arriver là, revenons un peu plus dans le temps pour se souvenir qu'Irvin Kershner, réalisateur du précédent opus, aurait pu faire son retour car il avait des idées pour pousser le trilogie plus loin. Mais son passage sur la franchise n'a pas été appréciée par George Lucas, qui ne voulait plus travailler avec quelqu'un qui remettait régulièrement en question les choix du script. C'est ainsi que Richard Marquand a été engagé, avec comme objectif d'emballer l'histoire pensée en amont par Lucas et son co-scénariste. Une histoire qui a subi plusieurs traitements durant son développement. L'une des fins évoquées aurait changé à jamais la suite de la saga car Luke devait prendre la relève de son père !

Une réplique qui aurait pu devenir culte

Des révélations sorties longtemps après Le Retour du Jedi ont relaté une conversation entre George Lucas et Lawrence Kasdan. Durant celle-ci, cette idée complètement folle a été évoquée, avec une réplique qui aurait pu devenir culte. Le créateur de l'univers a imaginé en premier que Luke prenne le casque de son père après l'avoir vu mourir sous ses yeux. Il aurait ensuite dit, face à la caméra : "Maintenant, je suis Vador."

Lukę Skywalker (Mark Hamill) - Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi ©Lucasfilm

C'est donc sur cette note que Le Retour du Jedi aurait pu s'achever, avec des changements qui se seraient fait sentir sur la toute dernière trilogie car Luke était d'une aide précieuse pour Rey. La proposition a trouvé grâce aux yeux de Lawrence Kasdan et a donc été envisagée par les deux têtes pensantes. Jusqu'à ce que George Lucas fasse machine arrière pour que Star Wars ne devienne pas trop sombre.

Rappelons qu'à l'origine, il tenait à faire un spectacle qui soit accessible aux enfants. Une intention qui se matérialisait depuis le début dans l'envie de proposer un court-métrage animé avant le lancement d'Un nouvel espoir. Il est vrai qu'avec un passage du côté obscur pour Luke, la tonalité aurait été beaucoup plus pessimiste. C'est probablement parce que les enfants étaient sa cible privilégiée que l'on a eu ce bouquet final positif et festif, ainsi que des Ewoks autant présents.