Star Wars : Mark Hamill a eu plusieurs caméos secrets

De nombreux caméos sont à dénicher dans l'ensemble de l'univers Star Wars au cinéma. Mark Hamill, inoubliable en Luke Skywalker, vient de révéler qu'il avait fait des apparitions cachées dans "Rogue One", "Solo" et même "Le Réveil de la Force", en plus de la série "The Mandalorian."

Mark Hamill lève presque le voile sur ses caméos dans Star Wars

Il arrive régulièrement que des personnalités en lien ou pas avec Star Wars s'offrent des caméos dans les films. On pourrait dresser une liste de ceux connus mais on va davantage se focaliser sur Mark Hamill, détenteur du rôle de Luke. Absent pendant la prélogie (pour des raisons évidentes), l'acteur est revenu sur le devant de la scène avec la dernière trilogie. Son apparition lors du final du Réveil de la Force reste encore un souvenir fort mais bien avant ces dernières secondes, Mark Hamill était déjà dans le film. Alors qu'on vient de découvrir récemment qu'il avait prêté sa voix au robot d'un bar dans la série The Mandalorian, il dévoile qu'il était aussi présent vocalement dans Star Wars 7 ainsi que dans les deux spin-offs Rogue One et Solo. Le grand public n'était pas du tout au courant de ces petits secrets et c'est une véritable exclusivité que nous sort l'acteur sur Twitter :

Un pseudo pour ne pas se faire démasquer

Pour ne pas être démasqué lors du générique final, l'acteur a pris un pseudonyme. S'il cite le nom de Patrick Williams dans ce précédent tweet, c'est en réalité en tant que William M. Patrick (en référence à ses deux frères) qu'il faut le chercher, comme il révéla dans un autre post :

Son intention n'était donc pas de se faire remarquer mais simplement de prendre du plaisir en contribuant d'une manière réduite à l'univers. Malheureusement, impossible de savoir quels sont les personnages auxquels il a prêté sa voix. Mark Hamill reste secret sur les détails et les scènes en question mais on finira bien par avoir d'autres révélations un jour ou l'autre. Ses apparitions ont été possibles grâce à Matthew Wood (qu'il remercie dans le premier tweet), un des membres du département sonore des films. À la suite de ça, les fans les plus dévoués peuvent se mettre à chercher où peut se cacher la voix de l'acteur - ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. S'il a confié qu'il n'allait probablement plus reprendre le rôle de Luke, Mark Hamill pourrait continuer à participer aux films et séries à venir en s'offrant d'autres brèves incursions de la sorte.