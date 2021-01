Star Wars : pourquoi l'épisode 4 est sorti en premier ?

La saga Star Wars a commencé d'une manière inhabituelle avec un premier film qui n'est pas du tout son début. Pourquoi George Lucas a voulu commencer par l'épisode 4 en sachant pertinemment ce qu'il faisait ? Retour sur les débuts d'un phénomène de la pop culture.

Star Wars : un pari qui a payé

Avant de racheter la Fox et de récupérer des titres très intéressants, Disney avait sous son contrôle deux marques majeures : Marvel et Star Wars. Rien qu'avec ça, il est possible de faire des grandes choses. Les chiffres le montrent : les trois films de la dernière trilogie ont tous dépassé le milliard de dollars au box-office mondial. Ils ont d'ailleurs achevé cette histoire au sujet des Skywalker lancée en 1977.

Quand sort dans les salles Un nouvel espoir, c'est la stupeur. Personne ne s'attendait à ce spectacle techniquement très abouti avec un univers élaboré. Pour la première fois, les spectateurs ont pu découvrir cette "galaxie très lointaine", avec les méchants rangés dans le camp de l'Empire, et les gentils de l'Alliance rebelle qui es combattent. Au milieu, un jeune homme, Luke Skywalker (Mark Hamill), va découvrir qu'il est celui qui pourra jouer un rôle essentiel dans ce conflit. Le film introduit des personnages cultes : Obi-Wan, Dark Vador, l'Empereur, les droïdes C-3PO et R2-D2, Leia et Han Solo. Il lance aussi une histoire qui ne peut se contenter d'un développement sur un unique scénario. Un nouvel espoir est symboliquement le premier épisode de la saga mais temporellement le quatrième opus de cette grande aventure.

Star Wars, épisode 4 : Un nouvel espoir ©Lucasfilm

George Lucas avait tout prévu

Pourquoi George Lucas n'a-t-il tout simplement pas commencé par le début ? Ce n'est certainement pas l'envie qui lui manquait. Le géniteur de l'univers avait des idées dans tous les sens et conçut à l'origine une histoire qui pouvait tenir sur trois films. Mais à ce moment, il devait encore faire ses preuves avec une première production. Il décida donc qu'Un nouvel espoir synthétiserait les enjeux et les principaux ingrédients de cette grande histoire. Dans un coin de sa tête, les trames de L'Empire contre-attaque et de Le Retour du Jedi existaient déjà. Tout comme celle d'une autre trilogie se déroulant avant ces événements.

La prélogie n'est ainsi pas une invention opportuniste après le succès des trois premiers films. George Lucas voyait en Un nouvel espoir le scénario le plus apte à capter l'attention du public. Ainsi que le plus réaliste par rapport aux moyens techniques de l'époque. Dans les années 70, nous ne sommes pas encore à une ère où les effets spéciaux peuvent tout permettre. Il n'aurait probablement jamais pu faire un film comme La Menace fantôme auparavant. Ce n'est pas pour rien qu'il a attendu plus de 15 ans après Le Retour du Jedi pour relancer l'univers au cinéma. Un nouvel espoir arbore une forme plus modeste sans pour autant être cheap.

Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) - Star Wars, épisode 4 : Un nouvel espoir ©Lucasfilm

En définitive, George Lucas a eu la bonne idée un peu trop tôt. Il a su et pu l'exploiter ensuite avec intelligence pour aboutir au phénomène que l'on connaît aujourd'hui. Ce que l'on retiendra, comme fin mot de cette histoire, est qu'il a su créer six films cohérents en définissant à l'avance une ligne directrice. Difficile d'en dire de même pour ce qui a été fait par la suite chez Disney... Si vous voulez savoir ce que George Lucas avait imaginé pour sa troisième trilogie nous en avons déjà parlé dans un précédent article.