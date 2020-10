Star Wars : pourquoi Palpatine a-t-il créé Snoke ?

L'univers étendu « Star Wars » vient d'expliquer l'une des raisons de l'existence de Snoke dans la nouvelle trilogie. Un personnage encore mystérieux, qui vient d'être développé à travers « The Star Wars Book ».

Snoke : encore un mystère de la postlogie

Snoke était annoncé comme le grand méchant de cette nouvelle trilogie Star Wars. Introduit dans Le Réveil de la Force, il était censé être la figure inquiétante derrière Kylo Ren. Mais Rian Johnson en a décidé autrement. Tandis qu'il prend la relève de J.J. Abrams à la réalisation de Les Derniers Jedi, il décide d'assassiner ce grand méchant, alors à peine développé. Un projet tué dans l’œuf, que J.J. Abrams a tenté de justifier comme il pouvait dans L'Ascension de Skywalker, notamment à travers le retour de Palpatine. Maintenant, l'univers étendu Star Wars tente de raccrocher tous les wagons, et de justifier les incohérences, les maladresses et les trous de cette nouvelle trilogie.

Pourquoi Palpatine a créé Snoke ?

The Star Wars Book vient apporter des précisions sur cette postlogie, et notamment sur le personnage de Snoke. Le Suprême Leader était en réalité une construction de Palpatine. Un être génétiquement modifié à travers lequel l'Empereur a continué d'agir dans la galaxie, tout en restant caché sur la planète Exegol.

Plus précisément, avec The Star Wars Book publié par LucasFilm, on apprend que le Suprême Leader n'est en réalité qu'un simple conduit de l'esprit de Dark Sidious. Même si le personnage a son propre libre arbitre, il semblerait que ses souvenirs soient implantés par Palpatine, et qu'il n'est en réalité que le pitoyable pantin de ce dernier. On ne sait pas exactement d'où il vient, ni comment il a été façonné, mais il serait vraisemblablement une création pure et simple de Palpatine. Une tentative de justifier le développement bancal de cet antagoniste, éjecté sans autre forme de procès par Rian Johnson.

Snoke comme continuité de Palpatine

The Star Wars Book vient également expliquer les raisons qui empêchent Palpatine de quitter Exegol. L'ancien chancelier est bloqué sur cette planète Sith, à cause de ses problèmes de santé. Déjà lui-même un clone du véritable Palpatine, il est trop faible pour s'éloigner de sa planète, qui le maintient en vie. L'antagoniste est incapable de quitter ce sanctuaire, sous peine d'une mort directe et atroce. C'est la raison pour laquelle il utilise Snoke comme continuité de son esprit :

Le processus est loin d'être sécurisé. Le corps cloné de Dark Sidious se détériore rapidement, le piégeant ainsi sur Exegol, tandis que sa forme fragile est incapable de partir. Dans les limites de son sanctuaire de récupération, il se prépare à la prochaine phase de sa vengeance ultime des Sith, et à la défaite finale des Jedi.

Ainsi, encore une fois, l'univers étendu Star Wars tente lamentablement de donner des raisons à l'échec de la postlogie. Comme d'habitude, LucasFilm et Disney s'embourbent dans des légitimations pas toujours très logiques. Ainsi, maintenant, on a presque davantage de questions que de réponses. Est-ce que Palpatine avait son esprit dans le corps de Snoke ? Est-ce que ce dernier a un passé propre ? Snoke est-il un clone de Palpatine ? Est-ce simplement un être désincarné ? Bref, encore une fois, c'est un peu le bordel dans cette galaxie lointaine.