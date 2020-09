Star Wars rencontre Mission Impossible : vous ne verrez pas plus cool que ce montage

Un internaute s'est amusé à créer le générique du tout premier Star Wars en y appliquant le style de la saga "Mission : Impossible". C'est explosif, inventif, bien senti. Vous vous doutez bien que si on vous en parle ici, c'est que ça vaut carrément le coup d'être vu !

Star Wars x Mission Impossible : le feat fonctionne

Les internautes ont du talent. Ça se vérifie encore aujourd'hui avec un coolissime mashup entre deux franchises cultes du cinéma. Un membre du forum participatif Reddit qui porte le pseudo de likeonions vient de publier un montage qui fait se croiser Star Wars et Mission : Impossible. Les deux n'ont, sur le papier, pas de points en commun. La saga autour des Skywalker est un joyau de la science-fiction qui narre l'affrontement légendaire entre le Bien et le Mal, quand les aventures d'Ethan Hunt rivalisent davantage avec James Bond qu'avec la création de George Lucas. Pourtant, le mariage fonctionne à merveille quand on sait croiser les bons éléments.

L'auteur de cette trouvaille a repris des images du tout premier Star Wars, Un Nouvel espoir, et a collé par-dessus le mythique thème musical de Mission : Impossible. Il ne s'est pas arrêté là et a également repris les codes du générique de la saga d'espionnage. Tout y est pour introduire les personnages principaux et le montage s'emporte dans un enivrant rythme. La vidéo peut autant faire office de générique de début que de bande-annonce tant elle marche dans les deux sens. Toute l'intrigue est résumée dans son contenu, les connaisseurs y reconnaîtront les passages importants, avec un accent mis sur les scènes d'action. On y voit également les personnages principaux Luke, Leia, Han, Obi-Wan Kenobi, C-3PO, et même Wilhuff Tarkin campé par le grand Peter Cushing se fait une place.

Les fans de Star Wars sont souvent très productifs quand il s'agit de faire des créations avec leur saga préférée. On le sait maintenant, la marque est si grosse qu'elle est quelque part détenue par le public. Libre à lui de réutiliser la mythologie dans la limite du possible et quand le talent est au rendez-vous, ça donne parfois des choses miraculeuses, comme le duel entre Obi-Wan et Dark Vador dans une version modernisée.