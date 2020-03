Star Wars : Rian Johnson dévoile une photo inédite de Carrie Fisher

Le réalisateur de « Star Wars : Les Derniers Jedi », Rian Johnson, partage des photographies inédites du tournage du film. Parmi elles, un cliché superbe de la regrettée Carrie Fisher, dont ce film est le dernier.

Rian Johnson ne s'est pas fait que des amis avec Star Wars : Les Derniers Jedi. Le long-métrage, sorti en 2017, a largement divisé les fans. À cause de son intrigue et de ses choix scénaristiques, le film a mis en difficulté J.J. Abrams, chargé de conclure la trilogie. Pourtant, le public était au rendez-vous, puisque Les Derniers Jedi a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office.

Une des dernières photos de Carrie Fisher

Mais avec le temps, et surtout depuis la sortie de L'Ascension de Skywalker, le film de Rian Johnson commence petit à petit à être davantage apprécié à sa juste valeur. En tout cas lui, il en est très fier.

Le cinéaste a même récemment posté des photographies inédites du tournage cet opus Star Wars. Trois superbes clichés en noir et blanc qui dévoilent les coulisses du plateau. L'une des photos montre un assistant qui nettoie le décor. Il s'agit de l'antre de Snoke, le grand méchant du film, où il trône au milieu d'une salle rouge très esthétique. Dans la deuxième photo apparaît son interprète : Andy Serkis. Ce dernier est à genoux devant le corps découpé de Snoke. Une photo comique où l'acteur, roi de la motion capture, s'amuse de la mort de son personnage.

Enfin, la dernière photo prend tout de suite une autre dimension. Il s'agit d'un portait de Carrie Fisher qui tient un blaster, défiant l'objectif. A ses côté se tient Oscar Isaac dans les habits de Poe. Il s'agit sans doute d'une des dernières photos de Carrie Fisher dans la peau de la Princesse Leïa, son personnage dans la saga Star Wars, puisqu'elle est décédée le 27 décembre 2016.