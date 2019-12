Star Wars : Rian Johnson pense qu’il ne faut pas chercher à plaire aux fans

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le fan de Star Wars est une espèce difficile à dompter qui ne se laisse pas attendrir aussi facilement. George Lucas en a fait l’amère expérience avec sa prélogie. Pour Rian Johnson, auteur du controversé « Les Derniers Jedi », le plus simple est de ne pas chercher à leur plaire.

Cette troisième trilogie Star Wars aura vraiment eu un déroulé étrange. J.J. Abrams a posé les bases qu’il souhaitait dans Le Réveil de la Force, sans trop s’éloigner de la mythologie matricielle. Puis Rian Johnson n’en a clairement rien eu à faire, contredisant le précédent opus sur de nombreux points avec Les Derniers Jedi. Avant la sortie de L’Ascension de Skywalker, le constat était limpide : il fallait réunir, pour la conclusion, deux visions qui se contredisent. En faisant son retour pour ce neuvième opus, J.J. Abrams avait l’occasion de sauver in extremis ce que son prédécesseur avait mis à la poubelle ou saccagé. Bien qu’il allait forcément devoir faire avec des éléments irrattrapables, on se doutait que son retour sur la franchise n’allait pas être dans la parfaite continuité des Derniers Jedi.

Les fans de Star Wars ? Ryan Johnson s’en fiche

Des deux réalisateurs, c’est peut-être bien Rian Johnson qui est le plus dans le vrai. Si Abrams a fourni un travail sérieux et très appliqué pour ne pas trop chahuter les fans, son homologue n’a pas hésité à prendre des risques pour bousculer un univers qui tourne en rond dans ses schémas narratifs. Durant une interview pour Radio.com (via IndieWire), Johnson a expliqué que l’erreur à ne surtout pas faire était de chercher à brosser les fans dans le sens du poil :

Je pense qu’envisager le processus créatif en cherchant à rendre les fans heureux est une grosse erreur qui conduit à produire l’effet inverse. Je parle avec ma propre expérience de fan, si je vais voir quelque chose, en ayant des attentes, et que je vois exactement que ce je voulais sur l’écran, ça va me faire sourire mais je ne vais rien ressentir et je n’en garderais rien en sortant de la salle, ça ne me satisfera pas.

Pour le coup, ce sont les fans de Star Wars qui sont sortis insatisfaits de son épisode 8. Sa vision a le mérite d’être honnête et en accord avec ce qu’il a produit comme travail. Pour le coup, un film comme Les Derniers Jedi provoque plus de choses que Le Réveil de la Force, que ce soit en bien ou en mal. Ça tombe bien, comme il l’explique, parce que c’était l’effet recherché !

Je veux être choqué, je veux être surpris, je veux être pris à contre-pied, je veux de la recontextualisation. En tant que fan, je cherche à ce que ma vision des choses soit bousculée quand je viens m’asseoir dans une salle de cinéma.

On en vient presque à regretter que ce ne soit pas lui qui ait eu plus d’influence sur cette trilogie qu’Abrams, au lieu de se retrouver étriqué entre une conclusion et une fin qu’il ne pouvait maîtriser. Dans tous les cas, il y aura toujours des déçus en fin de compte ! À vous de voir dans quel camp vous vous situez en allant voir Star Wars 9 dans les salles dont vous pouvez déjà découvrir notre critique.