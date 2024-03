Star Wars : un important projet vient d'être relancé

Annoncé en 2021, "Rogue Squadron" avait été mis de côté après le départ de Patty Jenkins. Mais la réalisatrice serait finalement toujours liée à ce projet de film Star Wars et devrait bientôt proposer un scénario à LucasFilm.

Star Wars : Patty Jenkins contre-attaque

Le temps passe et l'avenir de Star Wars continue d'être assez flou. Si la franchise ne cesse de grandir avec des séries sur Disney+, pour les films, c'est un peu plus compliqué. Depuis 2019 et Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker, beaucoup de projets ont été annoncés. Mais certains ont été annulés, d'autres repoussés vers un futur lointain ou encore remplacés par de nouvelles propositions. Aux dernières nouvelles, on devrait tout de même avoir bientôt un film The Mandalorian et un Star Wars 10 avec Daisy Ridley. Seulement, on attend toujours que les tournages débutent avant d'y croire entièrement.

Qu'un projet de film soit finalement annulé n'est finalement plus surprenant avec Star Wars. Par contre, que Disney revienne sur une décision et relance une production, ça, ce serait plutôt inattendu. C'est pourtant bien ce qui pourrait se passer avec Rogue Squadron, qui avait été annoncé en 2021, avant d'être mis de côté l'année suivante. Un projet que devait diriger Patty Jenkins, de retour dans les petits papiers de Hollywood après l'énorme succès de Wonder Woman en 2017. Un teaser avait même été dévoilé (voir ci-dessous).

À en croire cette dernière, qui avait eu des différents créatifs avec les producteurs de Star Wars, elle aurait toujours une version préliminaire du scénario de son film à rendre prochainement à LucasFilm. C'est ce qu'elle a indiqué dans le podcast Talking Pictures (via IGN), précisant qu'elle avait d'abord quitté le projet pour faire Wonder Woman 3. Mais que l'annulation de ce dernier avait mené à un nouvel accord avec le studio détenu par Disney.

Lorsque j'ai quitté Star Wars pour faire Wonder Woman 3, et que j'ai commencé à travailler dessus, nous nous sommes dit que je pourrais revenir à Star Wars après Wonder Woman 3. Et nous avons donc conclu un accord pour que cela se fasse. Lorsque Wonder Woman 3 a disparu, LucasFilm et moi avons estimé qu'il fallait aller au bout de ce contrat. Nous avons conclu l'accord au moment où la grève commençait, et je dois donc rendre une version préliminaire de Star Wars.

Rogue Squadron : l'origine du projet

Le projet Rogue Squadron est donc bien vivant, mais encore loin d'entrer en production puisque la réalisatrice doit encore fournir un scénario. Patty Jenkins affirme en tout cas être bien de retour pour ce film Star Wars, tout en gardant des précautions en précisant : "Il faudra faire en sorte que le film nous plaise à tous les deux". Sous-entendu, qu'il n'y ait pas de différent créatif entre LucasFilm et la cinéaste.

Pour rappel, Rogue Squadron devait à l'origine être un film centré sur les pilotes de chasse de l'univers Star Wars, s'inspirant autant de la licence de jeux vidéo éponyme que de livres. Doit-on s'attendre à un genre de Top Gun avec des X-Wing ? Il est trop tôt pour le dire. De plus, on n'est pas à l'abri que ce projet évolue encore et que la vision initiale de Patty Jenkins ne soit plus la même aujourd'hui. Enfin, Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm, avait gardé la porte ouverte à Rogue Squadron il y a plusieurs mois en évoquant la possibilité que cela se transforme en série. Ce qui n'était pas particulièrement rassurant, mais permettait de ne pas enterrer officiellement le projet.