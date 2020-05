Star Wars : selon Samuel L. Jackson, Mace Windu n'est pas mort dans La Revanche des Sith

Dans une récente interview, l'acteur Samuel L. Jackson a révélé qu'il estimait que son personnage dans la saga « Star Wars », Mace Windu, n'était pas mort. Il aurait survécu à sa chute dans « La Revanche des Sith ».

La prélogie Star Wars est incontestablement une source de division auprès des fans de la franchise. De 1999 à 2005, George Lucas a présenté les origines d'Anakin Skywalker. Une manière pour lui de faire la liaison avec la première trilogie et d'expliquer comme le Jedi est devenu Dark Vador. Trois films inégaux mais qui ont eu le mérite d'apporter de nombreux personnages inédits et de largement étendre l'univers Star Wars. Aujourd'hui, Samuel L. Jackson revient sur le (prétendu) décès de son personnage. Il estime que Mace Windu est encore vivant.

Vers un retour de Mace Windu ?

Mace Windu est rapidement devenu l'un des personnages préférés des fans dans la prélogie. Une réputation qui doit beaucoup à la prestation inoubliable de Samuel L. Jackson. Son parcours a pris fin dans La Revanche des Sith, le troisième opus de la prélogie. Mace Windu apprend que le chancelier Palpatine est en réalité Dark Sidious. Il décide donc de le confronter, domine le combat, mais finit par le perdre à cause de l'intervention d'Anakin Skywalker. Dark Sidious projette le Jedi par la fenêtre, qui disparaît dans le vide, laissé pour mort.

Lors d'une récente interview avec Entertainment Weekly, Samuel L. Jackson est revenu sur la mort de son personnage. Il y a peu, sur son compte Twitter, l'acteur a révélé l'importance de l'exécution de Mace Windu. Affirmant alors que c'était un désir profond de George Lucas de se débarrasser de ce personnage iconique. Une mort qui signifie beaucoup. Pourtant, Samuel L. Jackson ne peut se résigner au décès de son personnage :

Dans mon esprit, je ne suis pas mort ! Les Jedi peuvent tomber sur des distances incroyablement élevées et ne pas mourir.

Et il a franchement raison. Dans la prélogie, les Jedi font des pirouettes presque super-héroïques. Dans L'Attaque des Clones, Anakin dg Obi-Wan se laissent tomber dans le vide de vaisseaux en vaisseaux sans une égratignure. Et puis, la mort de Mace Windu n'est pas la plus emblématique de l'histoire de Star Wars, et le personnage méritait sans doute mieux.

Alors, partons du principe qu'il a survécu. Qu'a fait Mace Windu pendant tout ce temps ? Eh bien il y a de grandes chances qu'il se soit caché comme Obi-Wan, attendant son heure. Mais aucune histoire alternative n'a été développée sur Mace Windu à travers les films, et jamais il n'est fait mention du personnage.

Lorsque l'on demande à Samuel L. Jackson s'il aimerait réapparaître dans un film, celui-ci répond « ce serait bien pour moi ». Il précise cependant que « George Lucas n'a plus rien à voir avec ça » ce qui complique largement son éventuel retour. De toute manière, pour le moment, la reprise de Mace Windu n'est pas dans les plans de Disney. Mais tout est possible. Après tout, Boba Fett sera dans la saison 2 de The Mandalorian, Yoda apparaît dans la postlogie, Dark Maul fait un caméo dans Solo et Obi-Wan va avoir sa propre série. Alors, au milieu de tout ça, Disney peut bien réserver une petite place à Mace Windu. Non ?