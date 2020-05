The Mandalorian : Boba Fett sera dans la saison 2 !

Il devait avoir sa propre aventure en solitaire mais le projet a été avorté. "The Mandalorian" va lui permettre de signer un retour pour le moins inattendu. Le célèbre chasseur de primes sera dans la série Disney+ et l'acteur qui l'incarnera a un passif avec l'univers Star Wars.

On avait compris que la série The Mandalorian permettait de remplacer le spin-off sur Boba Fett qui a été prévu à une période. Josh Trank était attaché au projet pour le réaliser, avant de claquer la porte de son plein gré à cause de différents artistiques. Dans une récente interview, il revenait sur cette expérience qui avait mal tourné, nous rappelant indirectement qu'on était passé à côté d'un film sur un personnage qui a toujours suscité des fantasmes. Lucasfilm s'en est tout de même bien sorti avec le lancement de The Mandalorian, un produit parfaitement huilé pour lancer Disney+. En attendant que le meilleur arrive ?

La première saison, fortement sympathique, se terminait sur la promesse d'une intrigue encore plus trépidante (avec un Moff Gideon énervé). La série est promise à un bel avenir, une troisième saison était déjà commandée. Avant d'en arriver là, les prochains épisodes risquent de faire plaisir aux fans de Star Wars.

Un ancien de Star Wars pour incarner Boba Fett

Des noms alléchants sont présents à la mise en scène et plusieurs nouveaux personnages viendront garnir l'univers. Pour encore plus nous faire languir, The Hollywood Reporter vient de lâcher une grosse bombe. Le personnage culte de Boba Fett signera son retour dans The Mandalorian. Comme pour boucler la boucle, son film ayant été mis au placard au profit de cette série. L'hommage ira encore plus loin pour les fans car c'est Temuera Morrison qui campera le personnage. On se souvent de lui pour avoir été Jango Fett dans L'Attaque des Clones. Pour remettre tout dans l'ordre, l'acteur qui incarnait le père de Boba (on le voyait petit), va désormais prendre aussi le rôle de son ancienne progéniture.

La première saison de The Mandalorian avait laissé sous-entendre que Boba pourrait arriver. Mais que l'on ne s'imagine pas quelque chose de trop grand, le média américain explique que le personnage devrait jouer un rôle assez minime dans l'intrigue. On serait davantage proche du caméo que du pion essentiel à l'intrigue. Comme souvent, avec une surprise comme ça, elle aurait été totale si le secret avait été préservé jusqu'à l'épisode en question - ce qui a pu être le cas avec Baby Yoda.

La diffusion de la saison 2 reste programmée pour octobre prochain sur Disney+, sans date de lancement précise.