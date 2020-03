Star Wars : un hommage à la Princesse Leia en animation

La disparition de Carrie Fisher aura fait mal au coeur à tous les fans de Star Wars. À jamais dans la légende en Leia, une vidéo animée rend hommage à son personnage en retraçant son parcours au travers des trilogies, et comment elle est passée de princesse à meneuse de la Résistance.

On la savait de retour aux affaires, grâce au Réveil de la Force. Le premier épisode de la troisième trilogie Star Wars introduisait la nouvelle génération, avec les principaux anciens pour les guider dans cette bataille. Han Solo, Leia et même Luke revenaient sur nos écrans, pour combler les fans de la première heure. Malheureusement, en décembre 2016, nous apprenions que Carrie Fisher n'était plus de ce monde. Décédée à 60 ans, elle venait de tourner ses scènes des Derniers Jedi. Autant vous dire que l'émotion était significative quand elle apparaissait dans le film. Pour rendre hommage à sa mémoire, L'Ascension de Skywalker lui a offert un dernier tour de piste, à l'aide de plans inutilisés provenant du tournage de l'épisode 8.

N'importe quel fan de Star Wars ne peut qu'avoir Carrie Fisher dans un coin de son coeur, elle qui a était si marquante en Princesse Leia dans la première trilogie. C'est avec un autre statut qu'elle était revenue dernièrement, pour mener la Résistance. À la fois chef de guerre et mentor de Rey, elle avait une aura spéciale. Même dans les moments de doute ou de peur, on sentait qu'elle avait cette capacité à rassurer.

Leia honorée en animation

Une vidéo postée par Star Wars Kids vient aujourd'hui rendre hommage à ce très beau personnage et aux différents rôles qu'elle a eus. Avec la musique de John Williams en fond, on découvre un assemblage de plusieurs apparitions rejouées en animation. La vidéo pourrait n'être que destinée aux enfants mais même les adultes que nous sommes arrivons à nous faire prendre par une pointe d'émotion quand on la regarde. La plupart des images se concentre sur la dernière trilogie, en pointant son importance dans le développement de Rey. On voit également Leia en train de mener la nouvelle génération avec parfois une petite pointe d'humour. Son passé n'est pas zappé, non plus, à l'aide d'apparitions dans son ancienne forme.

Voilà une nouvelle occasion de rappeler la force de Leia et à quel point ce personnage va continuer d'exister dans la pop culture. Nous ne pourrons plus la voir en chair et en os mais nous parions que ce n'est pas la dernière fois qu'on lui rendra hommage !