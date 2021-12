Steven Spielberg évoque son désir de réaliser un western

En pleine promotion de « West Side Story », le cinéaste Steven Spielberg a exprimé son désir de faire un western. Un genre très célèbre qu'il n'a pourtant encore jamais abordé au cours de son immense carrière.

West Side Story : la première comédie musicale de Steven Spielberg

Le 8 décembre prochain sort dans les salles françaises West Side Story. Réalisé par Steven Spielberg il s'agit du remake de l'incroyable West Side Story, sorti en 1961. Le film de Robert Wise et Jerome Robbins, récompensé par 10 Oscars, a donc été repris par le maestro incontesté : Steven Spielberg. L'artiste, qui touche-à-tout, signe avec West Side Story sa toute première comédie musicale. L'occasion de s'entourer d'un casting notamment composé de Ansel Elgort, Rachel Zegler ou encore le retour tonitruant de Rita Moreno, déjà présente dans le film original.

West Side Story ©20th Century Studios

Maintenant que Steven Spielberg a réalisé son rêve d'enfant de mettre en scène une comédie musicale, une question demeure : quel sera son prochain défi ? On sait que le cinéaste travaille sur de nombreux projets avec notamment un biopic sur sa propre jeunesse. Mais au-delà de ce biopic méta, le réalisateur a un autre désir : mettre en scène un western.

Le maestro bientôt à l'attaque du western ?

En soixante ans de carrière et 32 films tournés, Steven Spielberg a à peu près touché à tous les genres. La science-fiction évidemment avec des films comme Rencontre du troisième type ou E.T. L'Extraterrestre. Des films historiques avec des œuvres comme Munich, La Liste de Schindler, Lincoln ou encore l'Empire du Soleil. Des films d'aventure avec la saga Indiana Jones ou Hook. La comédie aussi avec Le Terminal. Steven Spielberg a même abordé l'horreur (d'assez loin) avec des films comme Duel, Jurassic Park et La Guerre des Mondes. Mais s'il y a un genre qu'il n'a jamais mis en scène c'est le western.

West Side Story ©20th Century Studios

Un genre cinématographique que le grand patron aimerait d'ailleurs potentiellement aborder. Lors d'une récente interview avec Yahoo Entertainment, le cinéaste est revenu sur cette question :

On m'a posé cette question au cours des 40 dernières années de ma carrière, sinon plus, et je disais toujours : "Une comédie musicale est la seule chose que je n'ai pas faite". La chose que j'ai oublié de dire, c'est que le genre que je n'ai pas encore vraiment abordé est le western. Alors qui sait ? Peut-être que je mettrai des éperons un jour. Qui sait ?

Steven Spielberg a déjà produit quelques westerns comme Retour vers le futur 3 ou la mini-série Into the West. Mais le cinéaste n'est jamais passé à l'acte en étant derrière la caméra. Tandis que le genre du western revient en force, et est de nouveau à la mode, l'idée de voir Steven Spielberg réaliser un western n'a rien de farfelue. Et c'est même plutôt une bonne idée !