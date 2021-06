Steven Spielberg signe un deal avec Netflix

Netflix se fait un plaisir de collaborer avec des gros noms de l'industrie pour continuer de briller. C'est désormais une entente avec Steven Spielberg qui se confirme, grâce à un deal conclu avec sa célèbre société Amblin Partners.

Steven Spielberg rejoint Netflix

David Fincher, Alfonso Cuarón, Bong Joon-ho ou encore Martin Scorsese. Netflix ne fait pas dans la demi-mesure et cherche à travailler avec les pointures de l'industrie pour rester sur le trône. Le marché de la SVOD est redoutable mais la firme au logo rouge sait comment faire parler d'elle. Forcément, ces collaborations sont aussi une bonne manière de s'incruster aux Oscars ou dans les festivals majeurs, et ainsi se forger une légitimité malgré une exploitation du petit écran.

Le géant américain va maintenant pouvoir mettre en avant le nom de Steven Spielberg, puisqu'un accord a été passé avec Amblin Partners, boîte de production fondée par le célèbre metteur en scène. On ne présente plus ce dernier, tant son nom résonne dans le monde du cinéma.

Netflix a annoncé la nouvelle sans pour autant donner des détails sur l'entente. Comme indiqué sur le tweet ci-dessus, il est question d'un accord portant sur plusieurs années et devant donner naissance à plusieurs longs-métrages (Variety parle d'un minimum de deux titres par an). Il n'est, a priori, pas question de séries. On ne dispose pas des détails financiers, mais on imagine qu'un tel deal doit coûter un beau chèque.

© Amblin Partners

Pour l'heure, rien n'indique cependant qu'une réalisation de Steven Spielberg va se retrouver en exclusivité sur la plateforme. Malgré la nouvelle, on a des gros doutes sur la faisabilité d'une telle chose. Le metteur en scène a déjà exprimé par le passé quelques réticences à l'encontre des plateformes. Il a d'ailleurs milité plusieurs fois pour que les films prévus sur Netflix ne puissent pas concourir aux Oscars. Fervent défenseur de la salle de cinéma, il a probablement revu un peu son jugement et s'est adapté à l'époque. Ça serait cependant une énorme coup médiatique si la plateforme pouvait proposer, un de ces jours, un film réalisé par le maître. Mais, qu'on se le dise, son prochain projet inspiré de son enfance sera bien visible dans les salles, tout comme le très attendu West Side Story dont la sortie est prévue le 8 décembre 2021.