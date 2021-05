Stillwater : Matt Damon essaie de sauver sa fille à Marseille dans la bande-annonce

Le prochain film de Matt Damon se dévoile à travers une première bande-annonce. L’acteur pourra prochainement être vu dans "Stillwater", un thriller réalisé par Tom McCarthy et qui se déroule en grande partie à Marseille.

Stillwater, quand un père est prêt à tout pour sa fille

Avant de découvrir les nouveaux projets qu'il tourne actuellement, Matt Damon pourra prochainement être vu dans un nouveau thriller, Stillwater. L’acteur y joue Bill Baker, un foreur de pétrole américain. Un jour, il apprend qu’Allison, sa fille partie à Marseille, a été arrêtée. Elle est accusée du meurtre d’une amie rencontrée dans la ville, après avoir elle-même appelé la police. La justice ne semble pas croire la version d’Allison, qui jure son innocence, et cette dernière est emprisonnée. Bill décide alors de se rendre lui-même sur place pour essayer de la faire sortir de prison.

C’est Tom McCarthy qui a réalisé Stillwater, en adaptant un scénario qu’il a lui-même coécrit. Le réalisateur américain n’a plus rien mis en boîte depuis Spotlight, qui l’avait propulsé sur le devant de la scène et pour lequel il avait été oscarisé. On attend donc avec impatience de découvrir sa nouvelle création, six ans après. Quant au reste de la distribution de Stillwater, c’est Abigail Breslin qui a été choisie pour incarner Allison à l’écran aux côtés de Damon. Révélée par son rôle dans Little Miss Sunshine, l’actrice est aussi connue pour ses rôles dans Bienvenue à Zombieland et sa suite sortie en 2019. En plus de Breslin, Camille Cottin a décroché l’un des rôles secondaires majeurs de Stillwater. Elle y joue Virginie, une Française qui aide Bill à essayer de sauver sa fille lorsqu’il débarque dans le sud de la France.

Matt Damon tente le tout pour le tout dans le trailer de Stillwater

Les premières images de Stillwater ont donc été dévoilées. Et tout comme l’intrigue du film, elles peuvent faire penser à Taken. Sauf que le personnage qu’incarne Matt Damon n’a pas les mêmes « compétences particulières » que celui joué par Liam Neeson dans le célèbre film d’action. Dommage pour lui qu’il n’ait pas non plus les mêmes capacités que Jason Bourne. Mais il va quand même tenter le tout pour le tout.

Bill Baker (Matt Damon) - Stillwater © Focus Features

Bill semble prêt à tout pour faire sortir Allison de prison. Mais lorsqu’il apprend que toutes les actions judiciaires ont été essayées en vain, il comprend qu’il va devoir agir lui-même. Pour prouver l’innocence de sa fille, il se met alors à chercher les vrais responsables de la mort de son amie. Mais poser des questions indiscrètes va lui attirer des problèmes, et on peut imaginer que l’Américain aura bien du mal à obtenir les réponses qu’il cherche.

Marseille comme lieu rempli de secrets

En plus d’insister sur la quête quelque peu solitaire du principal protagoniste, le trailer de Stillwater présente presque Marseille comme un personnage à part entière de l’intrigue. La cité phocéenne y est beaucoup montrée sur des plans larges ou plus resserrés. Le film tease l’endroit comme une ville pleine de secrets, et donc comme le théâtre idéal d’un thriller. On peut même voir Matt Damon au stade Vélodrome, où certaines scènes ont été tournées au milieu de la foule.

Bill Baker (Matt Damon) - Stillwater © Focus Features

Alors que Stillwater devait initialement être dévoilé l'année dernière, il faudra patienter encore quelques mois avant de pouvoir le découvrir. Sa nouvelle date de sortie est fixée au 22 septembre prochain en France.