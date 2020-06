Le prochain film du studio Ghibli, « Aya et la Sorcière » se dévoile à travers ses premières images. Réalisé par Goro Miyazaki, il s'agit du tout premier film du studio à être modélisé en 3D . Le long-métrage sera disponible cet hiver.

Aya et la Sorcière : le premier Ghibli à être réalisé en 3D

Depuis 2014 et Le Souvenir de Marnie, les studios Ghibli n'ont rien sorti. Aucun film n'a vu le jour en six ans. Mais il y a de l'activité en ce moment puisque Hayao Miyazaki travaille sur son propre film, tandis que son fils, Goro Miyazaki, est actuellement à la réalisation de Aya et la Sorcière. Ce projet devrait être disponible cet hiver sur la chaîne NHK au Japon. En France, ce téléfilm de 82 minutes sera distribué par Wild Bunch. Le studio n'a pas précisé si Aya et la Sorcière allait sortir au cinéma. Pour la première fois de l'histoire du studio, Aya et la Sorcière sera entièrement généré par ordinateur, faisant de cette œuvre le premier Ghibli réalisé en CGI.

Les premières images de Aya et la Sorcière enfin dévoilées

A l'occasion du Festival d'Annecy, les studios Ghibli ont dévoilé plusieurs images de Aya et la Sorcière. La production partage ainsi plusieurs visuels du métrage. Et, c'est assez perturbant. On n'est pas franchement habitué à voir une modélisation 3D de la part des studios Ghibli. Une première depuis leur création. Une esthétique qui crée un sérieux décalage avec leurs autres productions.

Mais c'est quoi Aya et la Sorcière ?

Aya et la Sorcière est basé sur un roman pour enfants de Diana Wynne Jones sorti en 2011. Intitulé Earwig and the Witch, ce livre raconte le destin d'une orpheline particulièrement intelligente adoptée par une femme appelée Bella Yaga. Cette dernière s'avère être une cruelle sorcière qui l'emmène vivre dans une maison hantée. Utilisant son intelligence et l'aide d'un chat qui parle, Earwig (Aya dans le film) va montrer à ces sorcières qui est le véritable patron. Tandis que Goro Miyasaki travaille sur Aya et la Sorcière, son père lui, de son côté, bosse sur un film d'animation très ambitieux intitulé Comment vivez-vous ? Les fans de Ghibli vont donc être prochainement servis !