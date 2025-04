Succès surprise de 2023, cette comédie française est N°1 sur Netflix

Sorti en décembre 2023, "Les SEGPA au ski" a réuni plus de 1,3 million de spectateurs en salles. Un an et demi plus tard, le film occupe la première place du classement Netflix en France. Cette performance s’inscrit dans une dynamique fréquente sur la plateforme : celle de films populaires en salles qui trouvent un second souffle en streaming.

Une comédie ciblée, pensée pour un public jeune Lancé en 2022, le premier film Les SEGPA adapte à l’écran un univers humoristique initialement né sur YouTube, où les auteurs et acteurs principaux, Hakim et Ali Boughéraba, mettaient en scène le quotidien fictif d’une classe de SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel adapté). Ce format, destiné aux élèves en difficulté scolaire, devient le cadre d’une série de saynètes volontiers outrancières, fondées sur des situations absurdes, des enseignants dépassés et une galerie de personnages volontairement caricaturaux. Le long-métrage prolonge cette logique et trouve son public, essentiellement adolescent, en jouant sur un humour frontal, populaire et volontiers excessif. Les SEGPA au ski en est la suite directe. Dans cette suite, les personnages partent à la montagne pour participer à des olympiades inter-lycées. Le scénario repose sur des mécaniques comiques simples, souvent burlesques, et s’adresse clairement à un public adolescent. Les figures de l’élève cancre, du professeur dépassé et des gags scolaires y occupent une place centrale. Le succès de ce type de production repose moins sur ses qualités cinématographiques que sur sa capacité à fédérer une communauté acquise à l’univers dès le départ, notamment sur les réseaux sociaux. Netflix, en reprenant le film à son catalogue, capitalise sur cette audience très connectée et particulièrement active dans le partage de contenus viraux. Une réception critique toujours mitigée La sortie en salles avait suscité des réactions contrastées. D’un côté, un certain enthousiasme populaire s’était manifesté, traduisant un besoin de comédies accessibles et légères. De l’autre, plusieurs séances avaient été perturbées par des comportements violents ou irrespectueux de certains spectateurs, au point de conduire certains cinémas à suspendre temporairement la programmation du film. Le passage sur Netflix, s’il relance la visibilité du film, ne le déconnecte pas complètement de cette controverse. Certains dénoncent une représentation trop caricaturale des élèves de SEGPA, tandis que d’autres y voient un divertissement sans prétention qui rencontre simplement son public. Premier du top France au moment où l’on écrit ces lignes, Les SEGPA au ski illustre une nouvelle fois l’écart entre réception critique et réception populaire. Un phénomène désormais bien connu dans le paysage cinématographique français.