Sucker Punch : Zack Snyder affirme que le director's cut existe (et il veut le montrer)

Après "Justice League", verra-t-on bientôt le director's cut de "Sucker Punch" ? À l'occasion de la promotion de son nouveau film "Army of the Dead", Zack Snyder en remet une couche : il existe bel et bien et tâcle Warner au passage.

Sucker Punch : je t'aime moins non plus

Lorsque l'on évoque Sucker Punch de Zack Snyder, il y a en général les adorateurs du film d'un côté, et ceux qui le détestent de l'autre. Quoi qu'il en soit, il ne laisse pas indifférent. Avec son esthétique "Snyderienne" poussée à son paroxysme, le long-métrage évoque la puissance de l'imaginaire face à l'horreur quotidienne vécue par son personnage principal. Chacune des héroïnes représente une facette de ce personnage, et ensemble elles parviennent à vaincre des ennemis redoutables, représentés dans le film par des créatures fantastiques.

Sucker Punch ©Warner Bros

Sucker Punch rend hommage aux animes japonais, aux films d'horreur, au steampunk ou encore aux jeux vidéo. Il s'agit également d'un commentaire sur le sexisme et la culture geek.

Sorti en 2011, le long-métrage est certainement le plus personnel de Zack Snyder, qui signe ici un scénario original.

La deuxième Snyder Cut bientôt ?

Actuellement en pleine promotion de son nouveau film, Army of the Dead, prévu sur Netflix le 21 mai, Zack Snyder a de nouveau évoqué, au micro de Vanity Fair, l'existence du director's cut de Sucker Punch.

Au moment de la sortie, comme l'a déjà déclaré le réalisateur, le film avait été modifié par Warner Bros, pour le rendre plus commercial, et compréhensible. Dans l'introduction par exemple, la voix off a été rajoutée à postériori pour permettre aux spectateurs d'être aiguillés sur le film à venir.

C'était la première fois que j'étais confronté à une restructure totale d'un film pour le rendre plus commercial. Et il y a un director's cut qui existe. Je le dis haut et fort

a déclaré Zack Snyder à Vanity Fair.

Évidemment, à l'aune de ce qu'il s'est passé avec Justice League, le réalisateur est désormais dans une position plus que confortable pour évoquer de nouveau ce director's cut qui lui tient à coeur. Bien sûr, il n'est pas question de retourner des séquences entières comme pour Justice League, mais plutôt d'un nouveau montage, avec des ajouts de scènes coupées. Soutenu par une fan base de plus en plus grande, Zack Snyder peut compter sur ses fans pour porter son message. Reste à savoir si Warner Bros y sera de nouveau sensible.