Suicide Squad 2 : David Ayer a refusé de faire la suite

« Suicide Squad » aura été la plus grosse catastrophe de DC au cinéma. Ce ratage dans les grandes largeurs sera bientôt de l’histoire ancienne si le nouveau film relève le niveau. David Ayer s’est vu offrir le poste, avant que James Gunn ne le prenne, mais a refusé la proposition.

Tout juste sauvé par Margot Robbie, Suicide Squad est le parfait exemple de l’adaptation de comics qu’on ne veut pas voir. DC s’est largement planté sur le coup et le réalisateur, David Ayer, n’a pas su élever les intentions du projet. Entre ça et Bright, sa carrière prend un tournant peu agréable ces dernières années. Le studio sait qu’il s’est planté, mais que le matériau de base a un gros potentiel s’il est exploité par des gens compétents. La conjoncture a permis d’attirer James Gunn, fraîchement dégagé de chez Marvel pour une affaire de tweets douteux. DC fait un coup monumental en piquant à la concurrence l’un de ses réalisateurs les plus intéressants. Il a su, même avec le cahier des charges du MCU, garder son style intact sur les Gardiens de la Galaxie. Si ce n’avait pas été lui, on aurait eu des gros doutes sur cette vraie-fausse-suite titrée The Suicide Squad, qui renouvellera les personnages tout en gardant quelques points d’attache avec le premier film.

David Ayer a décliné le second Suicide Squad

L’histoire aurait pu être toute autre. Chez Slashfilm, Ayer a déclaré qu’il a eu l’opportunité de réaliser cette suite mais qu’il a refusé l’offre :

J’ai eu une chance de le faire, mais j’ai préféré prendre une autre voie.

Et là, on se demande ce qu’il a pu passer par la tête de DC pour le proposer à une personne qui n’a déjà pas fait un travail satisfaisant sur le premier opus ? Malgré tous les mauvais retours et la réputation désastreuse de Suicide Squad, il a fonctionné de manière positive au box-office en permettant de remporter 746,8 millions de dollars à travers le monde. Si les producteurs regardent par ce prisme – ce qui ne serait en rien surprenant -, un retour de David Ayer n’est pas incohérent. Bien qu’il passe son tour pour le coup et qu’on gagne sûrement grandement au change, il ne veut pas abandonner le monde des super-héros. Toujours dans la même interview, il exprime son désir de revenir sur ce terrain de jeu à l’avenir. Ce ne sera pas pour de suite, puisqu’il a d’autres projet dont un remake des Douze Salopards qu’il prépare.