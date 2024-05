Suicide Squad : la star d'une des meilleures séries du moment a eu interdiction de participer au film

Le "Suicide Squad" de David Ayer est composé d'un très gros casting avec des stars et des nouveaux visages, comme Karen Fukuhara qui joue Katana. Un rôle que souhaitait Anna Sawai, l'actrice de "Shōgun", qui a eu interdiction de passer les auditions.

Suicide Squad : un succès commercial mais des retours très négatifs

Lorsque le projet de Suicide Squad (2016) a été annoncé, les espoirs étaient grands. L'idée de réunir une bande de super-vilains obligés de collaborer pour affronter un ennemi plus important, le tout sous la direction de David Ayer, donnait envie. D'autant plus avec ce casting impressionnant, composé notamment de Will Smith, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jared Leto et Cara Delevingne. Seulement le résultat s'est avéré très décevant. La faute, d'après le cinéaste, au montage effectué par les producteurs qui ne correspondrait pas à sa vision.

Suicide Squad a alors eu des retours très négatifs, autant de la part de la presse que du public. Pourtant, le film demeure l'un des plus gros succès du DCEU (l'univers étendu de DC). Avec plus de 749 millions de dollars récoltés à travers le monde, le long-métrage se place quatrième de ce classement derrière Aquaman (1,1 milliard de dollars), Batman v Superman (874 millions de dollars) et Wonder Woman (823 millions de dollars).

La découverte de Karen Fukuhara avant The Boys

Ainsi, on peut dire que le blockbuster a tout de même marqué les esprits. Et même s'il n'a pas forcément aidé la carrière des talents déjà reconnus comme Will Smith ou Margot Robbie, on peut estimer qu'il fut un petit coup de pouce pour certains seconds rôles moins populaires. On pense surtout à l'actrice Karen Fukuhara qui interprète Katana dans le film, et dont c'était le premier rôle au cinéma. La comédienne est ensuite restée dans le genre super-héroïque en devenant le visage de Kimiko dans la série The Boys (depuis 2019), qui cartonne sur Prime Video. Pourtant, l'actrice aurait pu avoir une sacrée concurrence pour jouer Katana.

En effet, une autre actrice talentueuse aurait pu incarner l'héroïne masquée qui se bat avec un sabre. Il s'agit d'Anna Sawai, qui après avoir joué dans les séries Giri/Haji et Pachinko, ou encore dans Fast and Furious 9 (2021), a véritablement explosé sur Disney+ avec Shōgun. C'est à la suite de la diffusion du dernier épisode du show que la comédienne est revenue avec The Hollywood Reporter sur son audition manquée de Suicide Squad. Pas ratée, mais bien manquée.

Avant Shōgun, Anna Sawai aurait pu jouer Katana

À l'époque, Anna Sawai faisait partie du groupe de J-pop FAKY (de 2013 à 2018). Alors qu'elle souhaitait s'absenter un peu pour passer l'audition de Suicide Squad, son manager lui a interdit d'y participer.

Lorsqu'une grosse audition pour Suicide Squad s'est présentée et que les réalisateurs « cherchaient une Japonaise », je me suis dit : “C'est ma chance !”. Je suis allée voir mon manager et il m'a dit : "Tu ne peux pas auditionner". Ils m'a dit en gros que si je partais pendant plus d'un mois, les (autres membres de FAKY) n'auraient rien à faire. J'ai protesté en disant que ça aiderait le groupe si j'avais le rôle, mais la réponse a été sans appel.

Anna Sawai - Shōgun ©Disney+

Anna Sawai est allée plus loin en expliquant qu'elle avait l'impression d'être "attachée". Elle a donc dû attendre la fin de son contrat avec le groupe pour enfin se lancer dans le métier d'actrice. Un mal pour un bien puisque sa prestation dans Shōgun a été applaudie. Et il ne serait pas surprenant de la voir davantage dans les années à venir.