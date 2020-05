Suicide Squad : David Ayer veut aussi sa version director's cut

Suite à la retentissante annonce sur la diffusion, en 2021, de la Snyder Cut de "Justice League", David Ayer n'a pas manqué de réagir pour réclamer de manière peu discrète sa version Director's cut de "Suicide Squad". Après tout, l'espoir fait vivre, non ?

La propagande aura fonctionné. Des mois de forcing de la part du réalisateur, de l'équipe et du public auront porté leurs fruits. Zack Snyder va avoir le droit de finir sa Director's cut de Justice League pour la plateforme HBO Max. Avec l'énorme buzz autour de cette version fantasmée par les fans, la Warner range son orgueil et va leur donner ce qu'ils veulent. Pour rappel, Zack Snyder a quitté le projet en plein tournage pour affronter un deuil familial, puis le studio a enrôlé Joss Whedon afin de finir le boulot tout en sacrifiant volontairement la majeure partie des idées prévues par l'ancien metteur en scène. Justice League ne ressemblait plus à rien, avec des trous dans tous les sens et un manque de vision d'ensemble. Loin des ambitieuses intentions de Zack Snyder, qui n'a cessé de nous pousser à croire à coup d'images inédites et déclarations que son film aurait été bien meilleur. La sortie de la Snyder Cut officialisée pour 2021, David Ayer sort de son terrier avec un tweet qui a tout d'une réclamation pour avoir sa Director's cut de Suicide Squad :

Suicide Squad réhabilité avec une director's cut ?

Détesté à sa sortie, Suicide Squad est un raté qui a fait beaucoup de mal à DC. David Ayer a essayé, après coup, de faire comprendre que le film n'était pas réellement celui qu'il voulait faire et que la Warner avait pas mal modifié son travail. Le contexte était différent par rapport à celui de Justice League, personne n'avait milité pour qu'une version Director's cut naisse. La Warner ayant cédé sur le cas Zack Snyder, David Ayer tente son coup et aimerait qu'on lui donne une autre chance de prouver qu'il voulait faire mieux.

À la différence de Justice League, les rushs doivent être déjà là, pas la peine de refaire une petite session de tournage comme ça va être le cas pour Zack Snyder et son équipe. Suicide Squad était passé par des reshoots pour modifier un tas de choses, dont la relation entre Deadshot et Harley Quinn (ils devaient former un couple), le sort réservé à Diablo (il devait survivre) et, dans l'ensemble, la Warner a retiré plusieurs idées pour faire un film qui se voulait fun. Raté, Suicide Squad est juste une cata.

David Ayer s'étant pris des sauts de boue sur la tronche, il est dans son droit de réclamer une Director's cut mais la Warner ne va pas dire oui à tout le monde. L'aveu de faiblesse serait trop important et elle avouerait qu'elle a une grosse part de responsabilité dans le carnage Suicide Squad - puis plus généralement dans les manques du DCEU par rapport au MCU. Mais maintenant que la Snyder Cut va réellement exister, tous les espoirs sont permis.