Suicide Squad : David Ayer révèle qu'un personnage a plus d'importance dans sa director's cut

David Ayer prend exemple sur Zack Snyder et communique sur les différences que sa version director's cut de "Suicide Squad" comporte par rapport à celle (très mauvaise) qui a été diffusée dans les salles. Il tease un rôle plus important pour le personnage de Katana.

Katana bridée dans Suicide Squad

Depuis que la Warner a accepté que Zack Snyder termine son montage de Justice League, David Ayer s'est lancé dans une campagne de communication pour qu'on lui permette d'en faire de même avec Suicide Squad, film critiqué et visiblement saccagé par le studio. Cette adaptation des comics DC décrit comment une équipe de super-vilains est constituée pour lutter contre des dangers qui nous guetteraient. Le film suit donc ces anti-héros dans leur combat contre l'Enchanteresse. Avec 746,8 millions de dollars au box-office mondial, on ne parlera pas de ratage financier. Par contre, artistiquement, c'est une toute autre donne. Lassé de se prendre des rafales dans la tronche, David Ayer aimerait qu'on lui laisse l'opportunité de montrer son travail tel qu'il l'avait imaginé au départ. Sa director's cut serait d'ailleurs "simple" à achever de son point de vue et il vient de dévoiler sur Twitter qu'elle permettrait de donner un rôle beaucoup plus consistant au personnage de Katana.

Une guerrière redoutable au sabre magique

L'internaute qui provoque cette réaction estime qu'elle est sous-employée dans la version cinéma. Et on ne peut que lui donner raison. Elle n'est pas aussi mise en avant que d'autres membres, la lumière des projecteurs est pointée en direction du Joker de Jared Leto, d'Harley Quinn et de Deadshot. Katana est cependant remarquable pour ses spécificités. Adepte des arts martiaux, elle détient une épée qui peut emprisonner les âmes de ceux à qui elle ôte la vie. Ce côté fantastique est aperçu dans le film mais tout son background n'est pas assez approfondi pour qu'on s'attache à elle.

Malheureusement pour le public, le personnage incarné par Karen Fukuhara ne sera pas de retour devant la caméra de James Gun et il faut donc espérer que David Ayer puisse avoir la permission de délivrer sa director's cut pour qu'elle soit mise en valeur comme elle le mérite. Après avoir cédé sur le cas Justice League, qui est très différent de Suicide Squad, on ne voit pas comment la Warner va autoriser la sortie d'un autre montage. Même si l'acte serait marketing et destiné à HBO Max, il prouverait encore que le studio n'a pas laissé à un autre réalisateur le loisir de travailler avec un espace de liberté suffisant.