Suicide Squad : David Ayer révèle un aperçu du Joker entièrement nu

David Ayer veut bénéficier du même traitement accordé à Zack Snyder et sortir son montage de "Suicide Squad". L'affaire reste toujours aussi mal partie pour lui mais il ne désespère pas et vient même de publier un concept art inédit du Joker totalement nu.

Suicide Squad : David Ayer réclame son Director's cut

Tout le battage médiatique autour de Justice League est une preuve incontestable du comportement peu classe de Warner avec ses réalisateurs. L'affaire des sorties sur HBO Max a encore plus enfoncé le clou et, comme son compère Zack Snyder, David Ayer n'a pas manqué de faire savoir que le public n'a pas eu le Suicide Squad qu'il avait en tête. Le film, détesté à l'unanimité, est une véritable débâcle artistique. Seul son score de 746 millions de dollars au box-office rend le naufrage moins douloureux pour le studio. Le metteur en scène réclame que son honneur soit lavé avec la sortie d'un montage où ses idées pourraient ressortir. Chose qui n'arrivera pas a priori mais David Ayer a compris que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle pour mettre la pression sur des grosses entités hollywoodiennes.

Le Joker se dénude

Il vient donc de publier sur son compte Twitter un concept art du Joker incarné par Jared Leto qui semble être tiré de son Director's cut. On voit le célèbre méchant allongé au milieu de son massif arsenal et entouré de touches de piano, comme s'il était dans un cocon. Sa position fœtale et le fait qu'il soit entièrement dénudé accentuent la symbolique de l'image. Il y a comme une forme de folie méticuleusement orchestrée qui s'en dégage.

Concept art Joker ©David Ayer/Twitter

L'idée a été reprise dans le montage final sauf que le Joker était tout habillé. Pourquoi un changement en ce sens ? Si David Ayer n'a pas commenté sa publication, il laisse délibérément sous-entendre que Warner l'a forcé et ne lui a pas donné le droit de faire ce qu'il souhaitait dans le traitement du personnage. Le réalisateur a déjà expliqué que Jared Leto n'avait pas eu l'opportunité de défendre son Joker dans le montage cinéma et qu'il comptait le rendre plus présent dans le sien. Il est vrai que le méchant était assez effacé, presque accessoire, et que chaque moment où il s'illustrait ne lui rendait pas service. On doit avouer que nous sommes assez curieux de voir ce qu'un Director's cut peut apporter tant le précédent résultat était gênant.