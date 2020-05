Suicide Squad : Harley Quinn devait être en couple avec un autre personnage

"Suicide Squad" de David Ayer contient une épaisse dose d'éléments insupportables, comme le personnage du Joker incarné par un agaçant Jared Leto. Le réalisateur dévoile après coup que sa Harley Quinn devait avoir une romance avec un autre anti-héros du film.

Les planètes sont alignées pour que James Gunn fasse avec The Suicide Squad un bon film qui permettra d'oublier le navrant Suicide Squad. DC et Warner ont une belle carte à jouer pour continuer d'exploiter ce pan des comics avec une vision qui sera pertinente, inspirée et jouissive. Tout ce que n'était pas le premier essai de David Ayer, critiqué à juste titre pour tant de raisons qu'on ne redéveloppera pas dans ces lignes. Le réalisateur reconnaissait d'ailleurs dernièrement qu'il s'était loupé dans son traitement d'Harley Quinn, alors qu'il y avait quelque chose de fort à faire avec elle. Heureusement, le personnage s'est extirpé de ce marasme et l'incarnation de Margot Robbie va perdurer. Ce qui n'est pas le cas avec le Joker de Jared Leto, visiblement écarté de l'univers étendu.

Dans Suicide Squad, Harley avait une relation toxique avec lui, ce qui pouvait déboucher sur d'autres films par la suite si les deux personnages étaient repris conjointement. Lors d'une nouvelle intervention sur Twitter, David Ayer a dévoilé qu'Harley Quinn avait une histoire d'amour avec un autre personnage du groupe :

Une Harley Quinn moins accrochée au Joker

Vous le lisez comme nous, Deadshot (incarné par Will Smith) était une autre conquête de la débridée héroïne mais lors des reshoots ce point a été tout bonnement supprimé. Il en va de même pour le sort de Diablo, qui aurait pu survivre dans cette version.

Pour en revenir au couple Joker/Harley Quinn, le célèbre méchant n'aurait certainement pas été évincé entièrement du film. En l'absence de précisions de la part du réalisateur, on ne saurait dire comment cette relation avec Deadshot serait intervenue dans le scénario. On pense qu'elle aurait eu lieu dans un second temps, quand le personnage de Margot Robbie se serait rendu compte que le Joker n'était pas une bonne fréquentation. Ou alors le Joker aurait été dans le film sans sa liaison avec elle.

Le retrait de cette histoire d'amour va de pair avec les regrets de David Ayer, qui expliquait pas plus tard qu'en avril dernier que le studio avait fait pression pour modifier des parties du film et que la Harley Quinn pensée dans le scénario initial était plus intéressante. Même avec toutes ces révélations, Suicide Squad ne remontera pas dans notre estime.

On attend désormais de voir ce que James Gunn va faire de ce matériau avec son film The Suicide Squad prévu en salles en août 2021.