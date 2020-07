Suicide Squad : un crossover avec Scooby-Doo, la drôle d'idée de James Gunn - CinéSéries

James Gunn aime la pop culture et les crossovers. Le réalisateur imagine un croisement entre les personnages de Scooby-doo et le Suicide Squad. On connaît son amour pour les deux univers, alors on peut se prendre à rêver qu'il imagine une histoire de la sorte.

James Gunn pense à un improbable crossover !

Hollywood ne manque pas d'idées étranges quand il faut exploiter des franchises déjà installées. Le crossover est un processus qui a fait ses preuves et qui peut réunir les fans de deux univers. Le réalisateur James Gunn vient de sortir une drôle de proposition de son chapeau sur Twitter : un crossover entre le Suicide Squad et la bande à Scooby-Doo. Pour contextualiser ses propos, il ne sort pas son idée de n'importe où. Il répond à un internaute qui lui demande si une alliance entre Rocket (des Gardiens de la Galaxie) et Scooby-Doo serait possible, pour une sorte de récit d'enquête. Chose qui est peu envisageable car le premier personnage appartient à Disney et l'autre à la Warner. Mais un crossover est plus plausible avec un ou des personnages DC. Comme le Suicide Squad.

Jame Gunn évoque l'animation dans son tweet pour faire référence à ce croisement improbable entre Scooby-Doo et Batman dans la série animée des années 70, Fantomatiquement vôtre, signé Scoubidou. Le concept était basé sur l'apparition de plusieurs personnages de la pop culture dans l'univers du chien. Les invités aidaient la bande à résoudre des affaires mystérieuses. Le réalisateur se déclare lui-même être un fan des mash-up inattendus depuis son enfance.

James Gunn a un passé avec Scooby-Doo

On comprend que James Gunn soit légitime pour parler des Gardiens ou du Suicide Squad avec ses récents travaux sur ces sujets. Mais on ne doit pas oublier qu'il est le scénariste du film live Scooby-Doo de 2002, ainsi que de sa suite de 2004. Le cinéaste avait même des idées pour un troisième opus, qui n'a jamais vu le jour. Il s'est récemment étendu sur d'autres intentions, comme celle de faire un premier film Rated R ou de transformer Véra en lesbienne. Dans les deux cas, le studio serait intervenu afin de lisser tout ça et rendre le spectacle grand public.

James Gunn sortira The Suicide Squad le 4 août 2021. Il doit encore tourner Les Gardiens de la Galaxie 3, le dernier opus d'une trilogie qu'il a en tête depuis le début. Pour Scooby-Doo, une nouvelle version animée peu recommandable (notre critique) vient de sortir le 7 juillet dernier.