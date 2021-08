Suicide Squad : une image inédite dévoile un baiser entre Deadshot et Harley Quinn

David Ayer revendique le droit de sortir le montage qu'il souhaite de "Suicide Squad" et des fans continuent d'apporter leur soutien. Certaines pages inédites du scénario viennent de leaker, ainsi qu'une image d'un baiser entre Harley Quinn et Deadshot.

Suicide Squad : verra-t-on un jour le montage de David Ayer ?

La sortie de Zack Snyder's Justice League a permis de mettre fin à la vague de réclamations des fans, qui voulaient absolument découvrir le montage du metteur en scène. Le chapitre n'a pourtant pas été fermé entièrement car, ensuite, c'est la restauration du Snyderverse qui a été réclamée. Elle n'arrivera visiblement jamais, tout comme la sortie de l'Ayer Cut de Suicide Squad.

David Ayer a vu que Warner pouvait céder sous la pression du public (avec un intérêt financier à la clé) et souhaite toujours que sa version du film soit visible. Après tout, on comprend son désir tant il s'est fait massacrer à la sortie de celui-ci. Comme avec Justice League, les intentions étaient meilleures mais le studio est passé par là pour mettre son grain de sel et tout détraquer. On ne sait pas si une version Director's cut serait une réussite mais on peut parier sur le fait qu'elle serait meilleure que la catastrophe sortie dans les salles.

Suicide Squad ©Warner Bros.

L'Ayer Cut se dévoile grâce à des leaks

Depuis un bon bout de temps, on découvre des nouvelles informations sur l'Ayer Cut. Que ce soit au sujet du traitement des personnage, du scénario dans son ensemble ou même avec des images inédites. Un cliché vient d'ailleurs de faire énormément parler ces derniers jours. Le compte Twitter @RTAyerCutSS a publier une image d'une scène coupée dans laquelle Deadshot (Will Smith) et Harley Quinn (Margot Robbie) sont en train de s'embrasser fougueusement. Il était effectivement prévu que les deux personnages se rapprochent chez David Ayer et cette image prouve que la scène a été tournée.

L'émergence de l'image sur le net intervient juste après que plusieurs pages du scénario original ont leaké. Les plus naïfs parleront de hasard, mais on préférera évoquer une manoeuvre pour provoquer un mouvement de mobilisation chez les fans, dans l'espoir que le studio réagisse. On craint qu'il ne le fasse jamais et que ce montage reste un fantasme. Parmi les scènes divulguées, on retrouve justement celle où les deux personnages du groupe s'embrassent :

Les autres pages sont à retrouver sur le même compte et, bien entendu, David Ayer a profité de l'engouement pour réagir en précisant que tous les leaks sont vrais et que les scènes existent :

Durant ce week-end, le #ReleaseTheAyerCut a été repris de nombreuses fois, créant un mouvement sur Twitter. Il survient alors que The Suicide Squad vient d'atterrir dans les salles et qu'il reçoit majoritairement des bons retours de la part de la presse comme du public.