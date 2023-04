Super Mario Bros : comment les doubleurs français se sont imposés pour la VF

En France, les spectateurs ont la possibilité de découvrir le film "Super Mario Bros" dans une VF de qualité proposée par des doubleurs de métier, et non des stars. Un choix payant mais qui n'était pas une évidence pour la production.

Un succès impressionnant pour Super Mario Bros, le film

Après avoir cassé la baraque dans le monde du jeu vidéo, le plus célèbre des plombiers est en train de faire de même au cinéma avec Super Mario Bros, le film. Le long-métrage d'animation est un énorme succès avec déjà plus de 710 millions de dollars de recettes récoltés à travers le monde. Grâce à son score, le film a fait mieux que La Reine des Neiges 2 au niveau du démarrage et est devenu l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable à ce jour.

Sans surprise, le gros de ces recettes provient du marché américain (plus de 358 millions de dollars). Mais le public français a aussi une bonne part dans le succès du film. Avec déjà plus de 3 millions d'entrées après deux week-end d'exploitation, la France se place comme le troisième pays européen le plus rentable pour Super Mario Bros, et cinquième dans le monde.

En France justement, le public a la possibilité de voir le film en deux versions. En anglais sous-titré avec les voix de stars hollywoodiennes comme Chris Pratt, Anya Taylor-Joy ou Jack Black. Et en version française. Rien de bien étonnant pour un film d'animation. Sauf que la version française, elle, n'a pas fait appel à des noms aussi "accrocheurs". Pas de stars, mais des doubleurs de métier comme Pierre Tessier et Benoït Du Pac, respectivement voix de Mario et Luigi. Un choix payant mais qui n'était pas si évident au début.

Des doubleurs de métier plutôt que des stars

Pour de grosses productions comme Super Mario Bros, les studios font généralement appel à des célébrités en vogue dans le but d'attirer le plus grand nombre (les voix devenant un outil promotionnel). Ainsi, Gad Elmaleh a prêté sa voix à Gru pour Moi, moche et méchant, Malik Bentalha est devenu Sonic et François Civil Buzz l'Eclair.

Mais cette fois, il en a donc été autrement, en grande partie grâce à la première bande-annonce de Super Mario Bros, dévoilée en octobre 2022. La VF avait alors été faite avec des comédiens de doublages qui auraient pu être remplacés par la suite par des stars. Sauf que cette VF a immédiatement été mise en avant par le public français et à l'étranger, comme l'écrit Jérôme Lachasse dans son article pour BFM qui revient sur le succès de ce doublage.

Les fans réalisent de nombreux montages compilant les différentes voix de Mario dans les différents pays. La version française, par Pierre Tessier, sort aussitôt du lot, avant d'être saluée comme la meilleure interprétation possible du personnage imaginé par Shigeru Miyamoto.

Luigi (Benoît Du Pac) -Super Mario Bros, le film ©Universal Pictures

Dès lors, la production a été un peu forcée de maintenir les doubleurs français pour le résultat final, comme l'explique Benoît Du Pac.

Ils s'étaient déjà pris un scud des fans avec Sonic. Ils ont eu peur d'un nouveau bad buzz. (Universal, Illumination et Nintendo) ont été un peu embringués malgré eux et un peu dépassés par le buzz. On a été tellement, tellement heureux d'aller au bout.

Un pari réussit après un long casting

Il a également fallut l'insistance de Valérie Siclay, directrice artistique du doublage de Super Mario Bros qui, même si elle estime que le "star-talent offre une certaine visibilité" et que "la starification a apporté un respect (au) métier", a bien vu que, dans ce cas, la meilleure chose à faire était de prendre des professionnels du doublage.

Bien entendu, le doublage de Super Mario Bros a été très surveillé par la production (comprenant Universal France, Universal Etats-Unis, Illumination France, Illumination Etats-Unis et Nintendo) et les doubleurs ont passé plusieurs essais avec "cinq niveaux de validation", comme l'explique Valérie Siclay.

Peach (Audrey Sourdive) -Super Mario Bros, le film ©Universal Pictures

Ont alors finit par convaincre Pierre Tessier et Benoît Du Pac, mais également Audrey Sourdive pour Peach, Jérémie Covillault pour Bowser ou encore Emmanuel Garijo pour Toad. Cependant, même si la VF a été louée avant la sortie du film, les doubleurs sont restés dans l'ombre, ne participant pas à la promotion du film et n'étant pas invités à l'avant-première de Super Mario Bros.

Super Mario Bros est dans les salles depuis le 5 avril 2023 et on vous conseille donc vivement de le découvrir en VF.