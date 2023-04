Super Mario Bros : John Leguizamo refuse de voir le film d'animation

Interprète de Luigi dans la version live de 1993, John Leguizamo ne compte pas s'attarder sur "Super Mario Bros. le film". L'acteur a une nouvelle fois fustigé le manque de diversité du casting.

Super Mario Bros : le retour des plombiers au cinéma

Trente ans après l'adaptation live réalisée par Rocky Morton et Annabel Jankel, les deux plombiers les plus célèbres au monde font leur retour dans les salles obscures, cette fois dans un film d'animation pensé par Nintendo et le studio Illumination. Dans Super Mario Bros. le film, Mario et Luigi se retrouvent propulsés dans un univers féérique alors qu'ils tentaient de réparer une canalisation souterraine.

Séparé de son frère, prisonnier du terrible Bowser, le petit moustachu à la casquette rouge se lance dans un périple pour le retrouver. Une aventure épique et remplie d'épreuves au cours de laquelle il peut compter sur le soutien de l'adorable champignon Toad et de la Princesse Peach.

Super Mario Bros. le film ©Universal Pictures

Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan Michael-Key et Seth Rogen forment la distribution vocale du long-métrage d'Aaron Horvath et Michael Jelenic. Un casting qui ne va pas selon John Leguizamo, qui ne compte pas regarder le film.

John Leguizamo déplore le manque de diversité du casting

En novembre 2022, l'interprète de Luigi dans le film live Super Mario Bros. déplorait auprès d'IndieWire le fait que la production de cette nouvelle adaptation ait fait appel à deux acteurs blancs, Chris Pratt et Charlie Day, pour doubler Mario et Luigi. Après avoir rappelé que "beaucoup de gens aiment l'original" et que de nombreux fans "ne sentent pas le nouveau", le comédien déclarait :

Annabel Jankel et Rocky Morton se sont battus très fort pour que je sois le premier rôle, que je sois Mario, parce que j'étais un Latino. Mais le studio ne voulait pas que je sois le premier rôle. Eux se sont battus fort, et c'était une belle percée que je puisse jouer Luigi. Alors revenir en arrière et ne pas caster un autre (acteur de couleur) est un peu nul...

Interrogé par TMZ, John Leguizamo a une nouvelle fois fustigé le manque de diversité du casting, assurant qu'il ne souhaite absolument pas jeter un oeil à Super Mario Bros. le film :