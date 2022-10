Super Mario Bros : une bande-annonce colorée pour le film d'animation

Le célèbre Mario va bientôt revenir mais sur grand écran avec le film d'animation "Super Mario Bros". Prévu pour le 29 mars 2023, le film se dévoile avec une première bande-annonce énergique.

Mario ne prend pas une ride

Mario est peut-être le personnage de jeu vidéo le plus connu. Que l'on soit adepte ou non des jeux vidéo, on a forcément déjà croisé ce petit bonhomme moustachu à la salopette bleue. Il est aujourd'hui un élément ancré dans la culture populaire et ne cesse d'apparaître à travers de nouveaux jeux.

Sa première apparition remonte à 1981 avec le jeu Donkey Kong. Puis, il fut au centre de Mario Bros en 1983, avant que ne débute la saga Super Mario Bros en 1985. Comme dans globalement tous les jeux, il faut sauver la Princesse Peach du terrible Bowser. Pour cela il est nécessaire de parcourir plusieurs mondes, d'affronter des plantes carnivores, d'éviter les tortues et de ne pas tomber dans les différents pièges.

Super Mario Odyssey ©Nintendo

Étant donné le succès de la franchise durant toutes ces années, il fallait bien qu'Hollywood s'en empare. C'est arrivé malheureusement en 1993 avec le film live Super Mario Bros, porté par Bob Hoskins, John Leguizamo, Samantha Mathis et Dennis Hopper. Un véritable nanar qui s'apprécie aujourd'hui avec beaucoup de second degré.

Trente ans après, Nintendo et Illumination Entertainment vont tenter de nous faire oublier ce long-métrage avec le film d'animation Super Mario Bros. Un dessin animé qui devrait permettre une fidélité à l'œuvre d'origine. C'est du moins le sentiment qu'on a devant la première bande-annonce dévoilée (en une d'article).

Une première bande-annonce pour Super Mario Bros

Sur ces images on retrouve donc Mario ainsi que Bowser et l'adorable Toad. Luigi est également présent et doit faire face à son manoir hanté. Seule Peach manque à l'appel.

L'univers de la saga est très respecté et l'animation est magnifique.

Pour rappel, les voix américaines de Super Mario Bros sont assurées par Chris Pratt en Mario, Charlie Day dans le rôle de Luigi, tandis qu'Anya Taylor-Joy n'est autre que la princesse Peach.

Avec eux s'ajoutent Jack Black en Bowser et Seth Rogen en Donkey Kong. Un temps prévu pour la fin d'année 2022, le film sortira finalement sur les écrans le 29 mars 2023.