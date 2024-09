Voici l’acteur qui affrontera Supergirl dans le film DC, et il parle français !

"Supergirl : Woman of Tomorrow" sera le deuxième long-métrage du premier chapitre de DC Studios. Si le nom de l’actrice ayant décroché le rôle de l’héroïne était connu depuis un moment, on sait désormais qui jouera son principal ennemi dans le film.

Supergirl au centre du deuxième film de DC Studios

Une nouvelle ère s’est ouverte pour DC en octobre 2022. James Gunn et Peter Safran ont pris les rênes de DC Studios, qui a remplacé la division DC Films. Le premier chapitre de ce nouvel univers a été nommé Gods and Monsters. Il s’ouvrira avec le Superman de James Gunn. Ensuite, ce sera au tour de Supergirl : Woman of Tomorrow d’arriver sur les écrans.

Craig Gillespie réalisera cette nouvelle version de l’histoire de la cousine de Superman. Pour rappel, d’après James Gunn et Peter Safran, le film ne nous montrera « pas exactement la Supergirl qu’on a l’habitude de voir. » Cette dernière sera « beaucoup plus hardcore » que dans ses précédentes apparitions à l’écran. On savait déjà que Milly Alcock avait été choisie pour prêter ses traits à l’héroïne. Et on connaît désormais le nom de l’acteur qui jouera le principal antagoniste du film.

Qui pour jouer le méchant du film ?

Le méchant principal de Supergirl : Woman of Tomorrow sera Krem of the Yellow Hills. Or, Deadline a appris en exclusivité le nom du comédien ayant décroché le rôle de ce personnage. Il s’agit de Matthias Schoenaerts, vu dernièrement dans la série Django ou encore The Old Guard. L’acteur belge jouera donc le personnage qui est apparu pour la première fois dans les comics Supergirl : Woman of Tomorrow, sur lequel le film de Craig Gillespie est basé. Dans les comics écrit par Tom King et illustré par Bilquis Evely, Krem of the Yellow Hills provoque l’implication de Supergirl dans un conflit après avoir commis un meurtre.

Un affrontement à découvrir en 2026

C’est en 2026 que l’on pourra voir l’affrontement entre les personnages incarnés par Milly Alcock et Matthias Schoenaerts. Plus précisément, Supergirl : Woman of Tomorrow sortira en salles en France le 24 juin 2026. Avant cela, on pourra découvrir le Superman de James Gunn. Celui-ci arrivera au cinéma dans l’Hexagone un peu moins d’un an plus tôt, le 9 juillet 2025. Les autres longs-métrages prévus pour le premier chapitre de DC Studios sont The Brave and the Bold, The Authority et Swamp Thing. Ces trois films n’ont pas encore de date de sortie.