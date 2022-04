Superman bientôt de retour dans le DCEU ? Warner Bros y croit

Le DCEU fait pâle figure face à son concurrent le MCU mais rien n'est perdu pour lui. Suite à l'association entre Warner Bros et Discovery, une réorganisation de l'univers va avoir lieu et Superman serait sur le point de faire enfin son retour.

Que reste-t-il du DCEU ?

Pendant que le Marvel Cinematic Universe continue son bonhomme de chemin à un rythme effréné, l'univers étendu DC manque de consistance. À priori, l'aventure Justice League ne continuera pas, malgré la sortie de la Snyder Cut. Tout ne sera pas jeté à la poubelle car le film The Flash doit arriver sur nos écrans, Aquaman 2 débarque en fin d'année et un nouvel opus dédié à Wonder Woman va voir le jour. Cependant, le Batman de Ben Affleck va se faire très discret (il signera une apparition dans The Flash), Cyborg est attendu dans aucun projet et le Superman d'Henry Cavill pourrait ne jamais revenir.

Même si l'on constate que Warner Bros a de la suite dans les idées et veut lancer un paquet de super-héros dans les années à venir, on se demande quand le tant populaire Superman va revenir. Entre rumeurs, théories et fantasmes, on ne sait pas trop quel destin attend le personnage.

Zack Snyder's Justice League ©HBO Max/Warner Bros.

Superman sur le retour ?

Un tout récent rapport de Variety va certainement redonner de l'espoir aux fans. À en croire le média américain, Warner Bros serait en train de réfléchir sérieusement au retour de Superman. L'idée est apparue depuis la fusion entre le studio et Discovery au début du mois, dans un deal qui pèse 43 milliards de dollars. À sa tête, on retrouve David Zaslav et le bonhomme a des grandes ambitions. Lui et d'autres décideurs pensent que certains personnages très populaires ont été abandonnés et méritent d'être réutilisés. Superman est évidemment en haut de cette liste car sa réputation n'est plus à faire.

Rien n'est précisé sur la stratégie qui sera adoptée à son égard. Continuer de miser sur Henry Cavill pourrait être une bonne idée, l'acteur ayant une réelle popularité. Mais on peut aussi penser qu'une nouvelle incarnation permettrait de repartir sur de nouvelles bases. Les plus optimistes peuvent même imaginer un reboot similaire à The Batman.

Par ailleurs, le studio qui s'appelle désormais Warner Bros. Discovery a un plan beaucoup plus large pour l'univers DC. Un des objectifs prioritaires est de trouver une personne capable de gérer la cohérence entre l'ensemble des projets, à la manière de ce que fait Kevin Feige chez Marvel. On aura compris que le MCU reste un modèle mais le studio pense aussi qu'il faut continuer de développer des histoires différentes en se basant sur des personnages "secondaires", comme cela a été fait avec le carton Joker ou encore la série Peacemaker. Enfin, la synergie entre le cinéma et HBO Max est un axe qui va évidemment être exploré autant que possible. Le catalogue DC contient tellement de potentiel qu'on ne peut qu'être en faveur de la restructuration qui se dessine.