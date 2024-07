Superman : James Gunn va rendre hommage à l'un des interprètes mythiques du super-héros

Les prises de vues du "Superman" de James Gunn se poursuivent. Et de nouvelles photos viennent de révéler l’hommage rendu par James Gunn à l’un des interprètes iconiques du héros.

Le Superman de James Gunn poursuit son tournage

Le premier projet de James Gunn depuis qu’il a pris la tête du nouveau DC Universe avec Peter Safran est un nouveau film sur l’un des super-héros les plus réputés de tous les temps. Le cinéaste va ainsi nous proposer son propre Superman. Il a choisi David Corenswet pour reprendre la cape du justicier et les lunettes de Clark Kent, son alter-ego journaliste.

Comme annoncé par le réalisateur de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie, le tournage du long-métrage a débuté il y a maintenant plusieurs mois. Il se poursuit toujours actuellement. De nouvelles images des prises de vues viennent même de fuiter. Et elles montrent l’hommage rendu par James Gunn à une légende de l’univers de Superman.

Un invité spécial dans le film

Christopher Reeve reste l’un des interprètes les plus iconiques de l’Homme d’acier au cinéma. L’acteur a incarné le personnage créé par Jerry Siegel et Joe Shuster dans quatre films. Il a marqué les esprits dans ce rôle. Or, James Gunn a tenu à lui rendre hommage. Ainsi, il a décidé de confier un rôle à son fils dans sa nouvelle version de Superman.

Le média Cleveland.com a récemment partagé de nouvelles photos du tournage de Superman, qui se déroule dans cette même ville. Et certaines montrent que Will Reeve a obtenu un rôle dans le film. Fils de Christopher Reeve, il est désormais correspondant pour la chaîne ABC News. Et selon Cleveland.com, il joue justement un reporter dans le film de James Gunn. Le média affirme toutefois qu’il n’apparaîtra que pour un caméo.

Encore plus d’un an à patienter

Les informations sur le nouveau Superman continuent donc d’arriver au compte-goutte. Pour rappel, il y a plusieurs semaines, ce sont les premières photos de Rachel Brosnahan dans la peau de Lois Lane qui avaient fuité. Elles montraient que le personnage portera sa couleur iconique dans le film, le violet. Il faudra encore patienter plus d’un an avant de pouvoir se rendre dans les salles obscures pour découvrir le nouveau Superman. Le long-métrage sortira dans les cinémas français le 25 juillet 2025.