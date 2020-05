Superman : Le retour d'Henry Cavill pourrait ne pas arriver

Grande agitation ces derniers temps autour de l'univers DC. Dans la foulée de l'officialisation d'une future diffusion de la Snyder cut de "Justice League", on a appris qu'Henry Cavill discutait avec la Warner pour reprendre le costume de Superman. Sauf que ça pourrait être plus compliqué qu'espéré..

La dernière apparition d'Henry Cavill en Superman remonte à Justice League. Un film largement charcuté par le studio après le départ précipité de Zack Snyder. Si Aquaman et Wonder Woman ont trouvé le moyen de rebondir après ce massacre, c'est en revanche une vraie galère pour le Batman de Ben Affleck ou le Superman d'Henry Cavill. Une bonne nouvelle vient justement de tomber très récemment au sujet de ce dernier. L'acteur serait en négociation avec la Warner pour enfin reprendre le costume de l'Homme d'acier.

The Hollywood Reporter donne des précisions dans sa newsletter Heat Vision en expliquant que rien n'est encore fait. Loin de là. Pour le média américain, la situation est complexe, avec aucune garantie sur une réapparition de ce Superman. Plus que ça, c'est en réalité aucune proposition concrète qui est sur la table, que ce soit pour un caméo ou quelque chose de plus gros. Superman n'est prévu dans aucun des films DC en préparation et pas l'esquisse d'un Man of Steel 2 n'est à noter. Mais l'idée qu'il revienne à l'écran serait à l'étude et ne déplairait pas aux concernés.

Superman pas encore près à s'illustrer de nouveau

Ceux qui s'attendaient à ce que la situation d'Henry Cavill se débloque se sont précipités. A l'heure actuelle, il y a plus de chance que rien ne se passe plutôt que l'inverse, si on en croit le ton avec lequel THR donne ses informations. C'est au moins la preuve - s'il en fallait une supplémentaire - que la Warner ne sait pas quoi faire d'un personnage très populaire du catalogue DC. Pour Batman, le film de Matt Reeves a réglé ce souci en s'extirpant de l'univers étendu pour une aventure plus originale. Sauf que Superman n'est pas logé à la même enseigne et doit tout bonnement ronger son frein. Nous sommes donc dans le flou le plus total. Une situation qui rappelle un peu celle de Hulk chez Marvel, avec un acteur populaire au service d'un personnage qui l'est aussi, mais aucun plan de bataille pour lui permettre de s'exprimer.