Superman : Henry Cavill en discussion pour revenir dans le costume

Privé de costume depuis "Justice League", Henry Cavill ne savait pas trop s'il avait un avenir dans l'univers DC au cinéma. Des mois de flou prennent fin désormais, avec l'acteur qui serait en train de discuter pour reprendre son rôle. Mais pour quoi ? Une suite de "Man of Steel" ?

L'annonce de la Snyder Cut a visiblement redonné un coup de fouet à l'univers DC et c'est comme si tout était en train de se débloquer. Zack Snyder va pouvoir livrer la version du film pour laquelle il a milité pendant longtemps (bien accompagné par le public et son équipe) et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'Henry Cavill est annoncé par The Wrap en train de discuter avec la Warner pour renfiler le costume !

Le studio aurait enfin décidé de se bouger pour l'un des super-héros les plus populaires de DC. On ne savait pas trop comment sa gestion allait se passer et même Henry Cavill n'était pas forcément optimiste sur son retour face à l'inactivité de la Warner.

Superman sollicité pour plusieurs films

Tout semble sur le point de se débloquer pour lui. Bien qu'un deal ne soit pas encore signé, cette nouvelle peut nous laisser penser que l'acteur va réapparaître dans l'univers DC. Selon le média américain, les discussions portent sur plusieurs films de l'univers. Une excellente chose pour les fans de cette incarnation. Ce qui ne veut pas dire que Superman sera forcément toujours la star. Il pourrait tout aussi bien venir en aide à des camarades dans une aventure en commun. Ou s'offrir un rôle plus mineur quand l'occasion se présente.

Évidemment, c'est Man of Steel 2 qui est souhaité au minimum, histoire de trouver une fin à son aventure en solitaire. Le premier, réalisé par Zack Snyder, a fait un score de 668 millions de dollars au box-office mondial, donc moins que les autres films DC du studio.

Dernièrement, on se doutait que quelque chose se tramait avec Superman quand les médias américains ont fait écho d'un désintérêt de la Warner pour le film sur Supergirl. Il se disait alors que l'Homme d'acier était davantage une priorité dans la galaxie DC mais, comme on l'a souligné plus haut, reste à savoir dans quel cadre il va opérer en cas de retour confirmé. Tout comme Henry Cavill, Ben Affleck pourrait lui aussi arriver à retrouver le costume de Batman. Une récente rumeur permet de penser que quelque chose se prépare avec ce personnage... Le DCEU serait-il en train de ressusciter sous l'impulsion d'une Snyder Cut miraculeuse ?