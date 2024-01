Superman: Legacy : James Gunn donne une information importante

James Gunn prépare actuellement une nouvelle version de l’histoire de Clark Kent, qui sera cette fois intitulée "Superman: Legacy". S’il a fait le choix d’intégrer plusieurs autres héros à son film, il a décidé de se passer de l’un des plus cultes de l’univers DC.

Clark Kent de retour dans Superman : Legacy

Depuis Man of Steel en 2013 et son affrontement trois ans plus tard contre un autre héros culte dans Batman v Superman, Clark Kent n’a plus été au centre d’un film DC. Mais cela va bientôt changer. Le personnage va revenir dans une nouvelle histoire imaginée par James Gunn et intitulée cette fois Superman: Legacy.

En plus de l’écrire, Gunn réalisera Superman: Legacy. Pour rappel, le cinéaste dispose d’une très grande liberté créative depuis qu’il a pris la tête de DC Studios avec Peter Safran. Il a déjà fait un choix fort en décidant de se passer d’Henry Cavill dans le rôle-titre. C’est David Corenswet qui va hériter de la cape. On sait également qu’en plus de Clark Kent, plusieurs super-héros participeront au film. Mais l’un des plus iconiques de la franchise DC ne sera pas de la partie.

Batman n’apparaîtra pas dans le film

Gunn aime utiliser ses réseaux sociaux pour répondre directement aux questions des fans sur ses projets. Récemment, l’un d’eux lui a demandé si Batman apparaîtrait dans Superman: Legacy. Et le réalisateur a révélé via l'application d'Instagram, Threads, que l’alter ego de Bruce Wayne ne faisait pas partie de l’histoire de son film : « Il ne peut pas apparaître dans Superman : Legacy puisqu’il n’est pas dans le scénario. »

Ceux qui souhaitaient voir Batman dans Superman: Legacy vont donc être déçus. Mais ils se consoleront peut-être en sachant que de nombreux autres personnages cultes de DC seront bel et bien présents. On sait d’ores-et-déjà que Rachel Brosnahan jouera Loïs Lane et que Nicholas Hoult prêtera ses traits à Lex Luthor. Mais, outre ces personnages habituels dans l’univers de Superman, d’autres héros sont également prévus au générique.

De nombreux autres héros accompagneront Superman

Supergirl et Green Lantern, deux personnages bien connus de l’univers DC, devraient également apparaître dans Superman: Legacy. Ils seront respectivement joués par Milly Alcock et Nathan Fillion. On pourra aussi voir dans le long-métrage Hawkgirl, interprétée par Isabela Merced, Mister Terrific, joué par Edi Gathegi ou encore Metamorpho, qu’Anthony Carrigan se chargera d’incarner. Skyler Gisondo jouera aussi Jimmy Olsen et Sara Sampaio Eve Teschmacher tandis que María Gabriela de Faría sera Angela Spica.

Il faudra patienter encore longtemps avant de voir tous ces personnages en action dans Superman: Legacy. Le long-métrage arrivera le 9 juillet 2025 dans les cinémas en France.