Superman Legacy : on connaît enfin le nouveau visage de l'homme d'acier et celui de Lois Lane !

Avec "Superman : Legacy", James Gunn ouvrira la nouvelle ère de DC Studios. Et le réalisateur a enfin trouvé les deux acteurs principaux de son blockbuster.

Le casting du Superman : Legacy de James Gunn révélé

Désormais à la tête de DC Studios avec Peter Safran, James Gunn annonçait en début d'année les nouveaux projets en développement du côté de chez Warner et de la firme super-héroïque, après l'effondrement du Snyderverse et l'accueil plus que mitigé de longs-métrages comme Black Adam et The Flash.

The Suicide Squad ©Warner Bros.

Parmi ces projets figurent notamment Swamp Thing, auquel est attaché James Mangold (Logan, Indiana Jones et le Cadran de la destinée), The Brave and the Bold qui introduira un nouveau Batman et qu'Andy Muschietti mettra en scène (Ça, The Flash) ou encore Superman : Legacy, que prépare actuellement le réalisateur de The Suicide Squad et de la saga Les Gardiens de la Galaxie.

Attendu pour juillet 2025 dans les salles obscures, le nouveau film sur l'homme d'acier devrait ouvrir cette nouvelle ère DC. Pour succéder à Henry Cavill dans la peau de Kal-El, Nicholas Hoult, Tom Brittney et David Corenswet étaient en lice. Et c'est finalement ce dernier, connu pour ses prestations dans Hollywood, We Own This City ainsi que The Politician qui a hérité du rôle tant convoité. Rachel Brosnahan (House of Cards, La Fabuleuse Mme Maisel) prêtera quant à elle ses traits à Lois Lane, la célèbre journaliste du Daily Planet pour laquelle Emma Mackey et Phoebe Dynevor étaient également envisagées.

James Gunn a confirmé les informations du Hollywood Reporter sur Twitter en déclarant :

C'est exact ! Ils ne sont pas simplement des acteurs incroyables, mais aussi des personnes merveilleuses.

Superman : Legacy racontera les difficultés de Kal-El à gérer ses pouvoirs kryptoniens sur Terre.