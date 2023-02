Superman Legacy, The Batman 2 : les prochains films DC se dévoilent

En octobre dernier, le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran sont devenus les nouveaux dirigeants de DC Studios. Leur but est de redémarrer l’univers DC au cinéma. Après plusieurs mois d’attente, le réalisateur de "Les Gardiens de la Galaxie" vient enfin d’annoncer plusieurs projets cinématographiques inédits :

Enfin une déclaration claire sur le futur du DCEU

C’est le moment que tous les fans de l’univers DC attendaient. Enfin, après plusieurs mois de silence, James Gunn et Peter Safran viennent d’annoncer les futurs projets cinématographiques de la firme DC Studios - pour ce qui est des séries, retrouvez ici notre article. Ils ont partagé une première vague de projets qui briseront officiellement l’ancienne continuité. Ainsi le DC Extended Universe (DCEU) s’apprête à devenir le DC Universe (DCU).

Shazam ! : La Colère des Dieux (29 mars 2023), The Flash (14 juin 2023), Blue Beetle (16 août 2023) et Aquaman et le Royaume Perdu (20 décembre 2023) sont donc les derniers films DC qui ne sont pas produits par James Gunn et Peter Safran. Le duo a par ailleurs précisé que The Flash serait un prétexte pour réinitialiser l’univers DC, et que Blue Beetle et Aquaman et le Royaume Perdu seraient les premiers films de cette nouvelle itération de la chronologie DC.

Shazam ! La Colère des Dieux © DC / Warner Bros

Cependant, peu de visages familiers apparaissent dans la nouvelle ligne éditoriale des deux producteurs. James Gunn et Peter Safran semblent désireux de faire table rase du passé en proposant des projets qui sont, pour la plupart, totalement déconnectés des anciennes licences. Appelé DC Chapter One, cette nouvelle ère va proposer (pour le moment) cinq films inédits.

James Gunn a également clarifié la situation concernant la suite de The Batman, attendue le 3 octobre 2025. Simplement intitulé The Batman Part II, le film est donc, heureusement, toujours d’actualité. Il a également précisé que le long-métrage de Matt Reeves sera étiqueté sous la bannière DC Elseworlds, dans laquelle se trouve également Joker : Folie à deux. Un moyen pour lui de séparer clairement le DCU et le DC Elseworlds, qui proposent deux univers distincts.

Cinq nouveaux films DC annoncés

Superman : Legacy

Attendu en juillet 2025, Superman : Legacy sera donc le premier film de cette nouvelle ère DC au cinéma. Le long-métrage suivra les débuts de Clark Kent sur la planète Terre. Selon James Gunn, l’œuvre racontera comment l’homme d’acier va gérer l’équilibre fragile entre son héritage kryptonien et son éducation terrienne. James Gunn a écrit le scénario de Superman : Legacy. Aucun réalisateur n’est pour le moment attaché au projet, mais James Gunn pourrait lui-même s’en occuper. Côté casting, on ne connaît pas encore l’identité du comédien qui va succéder à Henry Cavill.

The Authority

Deuxième film du DCU par James Gunn et Peter Safran, The Authority se placera après les événements de Superman : Legacy. Cette équipe, créée en 1999 par Warren Ellis et Bryan Hitch, est initialement publiée chez Wildstorm, un label de DC Comics. Il faut attendre 2011 pour voir The Authority rejoindre officiellement l’écurie DC. A la base, avec The Authority, Warren Ellis propose un comics pour adultes ultra violent, au caractère novateur, voire même politique, qui raconte la destruction de la Terre par une planète Terre alternative. Côté personnages, The Authority met en scène des anti-héros ambigus pour la plupart issus de l’équipe secrète de Stormwatch. The Authority explorera la morale tendancieuse de ces héros dans leur lutte contre le crime.

The Brave and the Bold

Batman fait donc officiellement partie des plans de James Gunn et Peter Safran. En effet, The Brave and the Bold se concentrera sur la Bat Family. Le film présentera la relation entre Bruce Wayne et Damien Wayne, la cinquième incarnation de Robin dans les comics. Le long-métrage mettra donc en scène un tout nouvel acteur dans la peau du Chevalier Noir, en parallèle de Robert Pattinson qui continuera à incarner le justicier dans The Batman Part II. James Gunn et Peter Safran ont affirmé que Damien Wayne est leur version préférée de Robin, le qualifiant d'assassin et de "petit con". Apparemment, The Brave and the Bold devrait fortement s’inspirer des comics de Grant Morrison, qui se concentraient sur la dynamique père-fils des deux personnages.

Supergirl : Woman of Tomorrow

Supergirl : Woman of Tomorrow adaptera le comics éponyme de Tom King sorti en 2021. On ignore pour le moment si le long-métrage ramènera Sasha Calle, qui incarnera Supergirl dans The Flash. James Gunn décrit cette version de Supergirl comme « beaucoup plus hardcore » que tout ce qu’on peut imaginer.

Swamp Thing

Après la série de James Wan, Swamp Thing va tenter une nouvelle incursion dans le septième art. D’après James Gunn, ce projet, qui va adapter les comics emblématiques d’Alan Moore, sera une tentative pour l’univers DC d’entrer le plus profondément possible dans le cinéma d’horreur. Tout en restant connecté aux autres films du DC Chapter One. Un film d’horreur chez DC ? On valide !

James Gunn a également profité de sa déclaration pour annoncer un certain nombre de séries télévisées dérivées de l'univers DC. Pour retrouver toutes les annonces du réalisateur, scénariste et producteur, on vous laisse ici la vidéo de son intervention :