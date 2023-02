Séries DC : un spin-off de Peacemaker et un show à la Game of Thrones en préparation

James Gunn et Peter Safran, nouveaux boss de DC Studios, ont annoncé plusieurs projets de films et de séries. Cinq nouveaux shows sont en préparation dont un spin-off de Peacemaker, du Green Lantern et une série sur les origines des Amazones.

James Gunn annonce la couleur pour DC

Depuis ses prises de fonction en tant que responsable de DC Studios (avec Peter Safran), James Gunn n'a pas chômé et fait un peu le ménage. Son objectif est de relancer l'univers DC au cinéma et sur le petit écran. Des projets ont été annulés, comme le retour d'Henry Cavill en Superman. Une décision qui n'a pas ravi les fans, mais tant pis.

Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, et Peter Safran, ont d'autres plans, et pas des moindres. Le duo vient de présenter (via Variety) les futures productions de DC prévues à partir de 2025. Et du côté des séries (sur HBO Max aux Etats-Unis), il y a plusieurs surprises - pour ce qui est des films, retrouvez ici notre article.

Un spin-off sur Amanda Waller

D'abord, alors que James Gunn a avoué ne pas avoir assez de temps pour Peacemaker, mettant ainsi en pause une éventuelle saison 2, un spin-off du show porté par John Cena est annoncé. Titré Waller, la série se concentrera donc sur Amanda Waller, interprétée par Viola Davis depuis Suicide Squad (2016). L'actrice est ensuite apparue dans The Suicide Squad (2021), Black Adam (2022) et donc Peacemaker.

La nouvelle série se déroulerait après les événements de Peacemaker et verrait apparaître d'autres personnages du show précédemment cité. Si le projet n'est pas forcément intrigant sur le papier, la présence à la production de Jeremy Carver, créateur de l'excellente Doom Patrol, pourrait changer la donne.

Waller est annoncée pour avant l'été 2025.

Creature Commandos, Paradise Lost et Booster Gold

Trois autres nouvelles productions ont été annoncées avec d'abord Creature Commandos, une série animée basée sur des comics des années 1980. Dans cette version, on retrouvera une équipe composée de Weasel (vu dans The Suicide Squad), Nina Mazursky, Doctor Phosphorus, Eric Frankenstein, The Bride, G.I. Robot, et le père de Rick Flag. Le show se déroulera de nos jours et entièrement écrit par James Gunn pour une diffusion avant l'été 2025.

Weasel - The Suicide Squad ©Warner Bros.

Par la suite, il y aura Paradise Lost, présentée comme une série de type fantasy façon Game of Thrones et se déroulant sur Themyscira, la terre natale de Wonder Woman. L'histoire aura lieu bien avant la naissance de la super-héroïne et racontera les origines des Amazones.

Enfin, Booster Gold sera une comédie centrée sur le super-héros du même nom (alias Michael Jon Carter) créé en 1986 dans les comics DC. Un choix surprenant étant donné que ce personnage n'est clairement pas le plus populaire de l'univers DC. Mais James Gunn a justement prouvé qu'il pouvait toucher un large public avec ce type de héros, que ce soit avec ses Gardiens de la Galaxie ou The Suicide Squad.

Des nouvelles de Green Lantern

Pour terminer, on a des nouvelles d'un projet de longue date qui semblait un peu oublié : Green Lantern. Sauf que la série annoncée sous le titre Lanterns devrait tout simplement remplacer le show que développait jusqu'à présent Greg Berlanti. Ainsi, on verrait dedans Hal Jordan et John Stewart, deux incarnations des Green Lantern. De plus, Lanterns est décrite comme une série de qualité inspirée de True Detective.