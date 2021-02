Superman Lives : cette bande-annonce imagine Nicolas Cage dans le rôle du super-héros

Il fut un temps où Tim Burton prévoyait de faire un film Superman avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Pourtant, le projet n'a jamais abouti. Maintenant, découvrez la bande-annonce deepfake du projet.

Superman Lives : le projet de dingue

Peu de temps après Batman et Batman : le défi, Tim Burton avait prévu de revenir une nouvelle fois dans l'univers DC Comics. En 1989, le cinéaste met en scène Batman avec Michael Keaton et Jack Nicholson. Le film rencontre un succès monstre, que ce soit auprès de la presse ou des spectateurs avec plus de 411 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 35 millions). Trois ans plus tard, il reviendra derrière la caméra pour un deuxième opus, cette fois avec Danny DeVito pour s'opposer à Michael Keaton. Là encore, le film est une réussite, mais rapporte presque deux fois moins que l'original avec 266 millions de dollars au box-office.

Superman (Nicolas Cage) - Superman Lives ©Warner Bros Studios

Initialement, Tim Burton devait même mettre en scène un troisième film Batman. Mais à cause de différends avec la Warner, le cinéaste abandonne le projet, et Batman Forever est confié à Joel Schumacher. Il décide alors de se tourner vers un autre héros de l'écurie DC : Superman. En 1987 sort Superman 4, le dernier opus porté par Christopher Reeve. Depuis, le super-héros se fait absent des écrans. Et à la fin des années 1990, Tim Burton essaye de le faire revivre à travers Superman Lives.

Une bande-annonce étrange...

Malheureusement, le projet ne s'est jamais concrétisé. Pourtant, Kevin Smith avait débuté l'écriture du scénario, et Tim Burton avait même commencé les essais costumes avec ... Nicolas Cage. Un choix qui est, avec le recul, très étonnant, mais qui aurait sans doute offert des séquences totalement lunaires. Superman Lives devait suivre les aventures du comics Death and Return of Superman de Jonathan Lemkin. Après un an de repérages, d'essayages costumes et de pré-production, Tim Burton a abandonné le navire, invoquant comme justification des difficultés à travailler avec le producteur Jon Peters.

Et c'est ainsi qu'a disparu l'un des projets les plus excitants du début des années 2000. Mais grâce à la magie d'internet, et à la créativité de certains internautes, aujourd'hui, une bande-annonce utilisant la technologie deepfake de Superman Returns donne un aperçu de Nicolas Cage dans le rôle du justicier. L'utilisateur YouTube stryder HD a remplacé Brandon Routh par Nicolas Cage dans le film de Bryan Singer. On vous laisse la découvrir :

Pour plus d'informations concernant Superman Lives, la Warner a sorti en 2015 un documentaire intitulé The Death and Return of Superman Lives : « What Happened ? ». Des images inédites du projet ce sont glissées dans ce film de Jon Schnepp. Superman Lives demeure aujourd'hui un des plus gros fantasmes de geeks et de fans de l'univers DC.