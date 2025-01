Superman : polémique autour du film, James Gunn répond

Un spot publicitaire de "Superman" récemment dévoilé aux États-Unis a créé une petite polémique autour du film. Une polémique à laquelle James Gunn a rapidement répondu.

Un spot publicitaire créé une polémique autour de Superman

Nommé co-responsable du nouveau DC Universe aux côtés de Peter Safran en octobre 2022 après ses longues années passées chez Marvel, James Gunn nous présentera l’été prochain le premier film de ce nouvel univers : Superman. On pourra cette fois y voir le super-héros sous les traits de David Corenswet.

Alors qu’il était déjà l’un des films les plus attendus de 2025, Superman a fait grimper encore un peu plus l’impatience parmi les fans de DC lorsqu’il a dévoilé sa première bande-annonce, en décembre dernier. Tout récemment, de nouvelles images du film ont été dévoilés dans un spot publicitaire diffusé aux États-Unis (visible en tête d'article). Or, celui-ci a créé une petite polémique auprès de certains internautes. La faute à son dernier plan.

Des « effets spéciaux » critiqués

La fin du spot publicitaire récemment dévoilé de Superman nous montre l’Homme d’acier de près, alors qu’il vole dans un environnement enneigé. Après avoir découvert ces images, certains internautes se sont plaints du visage de David Corenswet dans la séquence en question.

Les internautes en question ont ainsi dénoncé des effets spéciaux ratés pour le visage de David Corenswet. Plusieurs d’entre eux ont même exprimé leur souhait de voir ces effets numériques améliorés dans cette scène d’ici la sortie du film, afin que le résultat soit différent dans la version qui sortira au cinéma.

James Gunn remet les choses au clair

James Gunn n’a toutefois pas tardé à réagir à cette polémique. Sur son compte Thread, le cinéaste a répondu à un autre internaute qui dénonçait les effets spéciaux ratés dans le trailer… en affirmant qu’aucun effet numérique n’avait été utilisé pour ce plan ! Selon le réalisateur, il s’agit bel et bien du vrai visage de David Corenswet dans le trailer. Même le décor, situé à Svalbard, en Norvège, est réel :

Il n’y a absolument zéro effet spécial dans son visage. Certains visages peuvent sembler différent quand vous les filmez de près avec un objectif grand angle. L’arrière-plan à Svalbard est 100% réel, tout comme David.

https://www.threads.net/@jamesgunn/post/DFVZvy0A1sd

Voilà donc une façon efficace de faire taire les critiques. Il faudra patienter encore plusieurs mois avant de découvrir l’intégralité du film de James Gunn. Superman sortira le 9 juillet prochain dans les salles françaises.