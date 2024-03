Superman : une première image et un changement de titre pour le nouveau film

Alors que James Gunn travaille sur sa propre version de "Superman", il vient de révéler plusieurs choses sur ce projet. Il a notamment partagé une première photo officielle du long-métrage.

Un nouveau Superman signé James Gunn

Après avoir pris les rênes de DC Studios avec Peter Safran, James Gunn s’est lancé dans le développement d’un nouveau film sur l’un des super-héros les plus iconiques à avoir jamais été créés : Superman. Le réalisateur derrière Les Gardiens de la Galaxie va ainsi nous proposer sa propre version de l’histoire de Clark Kent, en adaptant un scénario écrit par ses soins.

Ayant décidé de donner sa chance à un nouvel acteur pour le rôle de Superman plutôt que de rappeler Henry Cavill, le réalisateur et scénariste a choisi de faire confiance à David Corenswet. Les rôles de Loïs Lane et Lex Luthor, deux personnages également cultes dans l’univers DC, ont été quant à eux confiés à Rachel Brosnahan et Nicholas Hoult. S’il va falloir patienter avant de voir ces acteurs en action, Gunn vient de faire plusieurs révélations sur son film.

Un début de tournage, un nouveau titre et une première photo pour le film !

Ce jeudi 29 février, alors que le héros créé par Jerry Siegel et Joe Shuster fête justement son anniversaire, Gunn a annoncé sur Threads que le tournage de son film avait débuté. Il a aussi partagé la première photo officielle du long-métrage, montrant le nouveau logo du costume de Clark Kent. Le cinéaste a aussi révélé un changement de titre. Alors que le film s’appelait initialement Superman: Legacy, il se nomme désormais très sobrement SUPERMAN.

La version du nouveau logo de Superman est basée sur celle qu’une version alternative du héros portait dans la série de comics Kingdom Come, de Mark Waid et Alex Ross, même si la partie en noir est ici remplacée par du jaune. Reste à savoir si cela indique que Gunn s’est inspiré de cette série de comics pour son histoire, ou s’il a simplement emprunté le logo du costume.

D’autres nouvelles à attendre au fil du tournage

Les informations sur SUPERMAN continuent donc de nous parvenir. Pour rappel, Gunn aime interagir avec ses fans sur Threads ou X. Il y partage régulièrement des nouvelles de l’avancée de ses projets. Avant de dévoiler le nouveau titre et la première image officielle du film, il avait mis en ligne il y a quelques jours une photo du casting, réuni pour une lecture du scénario.

On peut donc s’attendre à recevoir d’autres nouvelles du film alors qu’il continue son tournage. La sortie du long-métrage ne sera en revanche pas pour tout de suite. SUPERMAN débarquera au cinéma en France le 25 juillet 2025.