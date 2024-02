Superman Legacy : premier cliché de l'équipe réunie

James Gunn a partagé une photo de lui et ses acteurs présents sur le plateau de "Superman : Legacy" pour une lecture du scénario. L'occasion de faire le tour des personnages présents dans le prochain film DC.

Première réunion pour Superman Legacy

Depuis que James Gunn est devenu le co-responsable de DC Films (avec le producteur Peter Safran), en fin d'année 2022, le public attend avec impatience de découvrir ce que prépare le réalisateur de The Suicide Squad et Les Gardiens de la Galaxie. Le cinéaste a un plan pour relancer l'univers cinématographique de DC, et de nombreux films sont en préparation, dont Superman: Legacy, qu'il doit lui-même réaliser. Le long-métrage est surveillé de près étant donné la popularité du personnage de Superman. D'autant qu'on découvrira à cette occasion le successeur d'Henry Cavill.

Pour rappel, c'est David Corenswet qui a été choisi pour incarner à son tour Clark Kent. L'acteur, vu dans The Politician, sera accompagné de Rachel Brosnahan (House of Cards, La Fabuleuse Mme Maisel), qui a de son côté obtenu le rôle de Lois Lane. Un beau duo qui sera entouré de nombreux autres acteurs. Et toute cette équipe s'est récemment réunie pour une première lecture du scénario. Un moment qui a été partagé par James Gunn sur son compte Instagram avec une photo qui permet de présenter l'ensemble des protagonistes qui seront présentés dans Superman : Legacy.

Le casting dans le détail

On retrouve donc sur cette photo, de gauche à droite, la mannequin Sara Sampaio en Eve Teschmacher, María Gabriela de Faría pour jouer Angela Spica (alias The Engineer), Edi Gathegi en Mister Terrific, Terence Rosemore en Otis et bien sûr David Corenswet en Superman. On retrouve également Nathan Fillon dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Nicholas Hoult avec le crane rasé pour incarner Lex Luthor, ainsi que le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran. Enfin, Isabela Merced (Hawkgirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho) et Rachel Brosnahan (Lois Lane) complètent cette photo.

Notons l'absence sur ce cliché de Milly Alcock, engagée pour interpréter Supergirl. Des rumeurs ont évoqué la possibilité qu'elle apparaisse dans Superman : Legacy, mais pour l'instant rien n'a été confirmé. Par ailleurs, James Gunn a posté une autre photo de lui sur le plateau aux côtés de Freddie Stroma (Adrian Chase dans Peacemaker) et Jennifer Holland, tout en précisant qu'ils ne seront pas dans le long-métrage.

Dans tous les cas, la production de Superman : Legacy semble bel et bien enclenchée avec cette première réunion du casting. Le tournage devrait bientôt débuter. Et la sortie du film reste calée au 9 juillet 2025.