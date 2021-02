Superman : un reboot est en préparation chez Warner

Superman a été relancé sur le petit écran avec la série "Superman & Lois" mais sera-t-il de retour dans les salles ? Quelque chose est en train de se tramer avec le lancement d'un nouveau projet produit par J.J. Abrams.

Quel avenir pour Superman ?

Superman est l'une des figures les plus populaires de la galaxie DC. Il sera visible (en costume noir) dans la Snyder Cut de Justice League mais, hormis ça, l'avenir du personnage demeure très flou. On ne sait pas clairement si Warner veut continuer avec l'incarnation d'Henry Cavill. Le DCEU pourrait se prolonger sans lui et, malgré l'insistante des fans, aucun film centré sur lui n'a jamais été annoncé.

Le studio ne peut pas continuer éternellement de se passer de Superman sur grand écran et Deadline dévoile qu'un reboot est en préparation. J.J. Abrams va produire via sa société Bad Robots, pendant que Ta-Nehisi Coates a été choisi pour le scénario. Une révélation qui tombe très peu de temps après l'arrivée sur le petit écran de la série Superman & Lois. Ce reboot devrait être un projet pour les salles obscures, même si le média ne s'avance pas trop sur la question. Les informations sont peu nombreuses, pour l'heure. Rien n'est connu sur le scénario et on se demande forcément si Henry Cavill sera impliqué dedans.

Superman (Henry Cavill) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Un reboot donc...

Étant donné que le terme reboot est employé, on pense davantage à un nouveau départ avec une autre incarnation. Pourquoi pas quelque chose dans la lignée de The Batman ? C'est-à-dire un film déconnecté de l'univers étendu, avec une prise de risque artistique. DC et Warner n'hésitent plus à faire dans l'originalité, pour avoir une offre différente de celle de Marvel.

Zack Snyder n'ayant plus aucun avenir avec le studio, on planche pour une remise à zéro du personnage. L'implication de J.J. Abrams prouve qu'il prend de plus en plus de place chez Warner. Rappelons qu'il est derrière l'élaboration d'un univers étendu dédié à la Dark Justice League. Nous pensions qu'il allait rester dans ce champ d'action mais il s'avère que la collaboration prend désormais une autre tournure. Il n'est même pas si dingue d'imaginer qu'il pourrait diriger le film, après avoir déjà manié des grosses franchises comme Star Wars, Star Trek ou Mission : Impossible. En 2019, on se rappelle que le réalisateur était cité dans des discussions à propos d'un nouveau film Superman... Avec Michael B. Jordan !