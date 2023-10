Surprise, le reboot d'Highlander avec Henry Cavill n'est pas mort

En projet depuis longtemps mais sans avoir jamais vraiment avancé, le reboot de "Highlander" avec Henry Cavill pourrait enfin entrer en tournage, avec toujours Chad Stahelski à la réalisation.

Le reboot d'Highlander enfin en tournage ?

Voilà un moment qu'on nous parle d'un reboot de la licence culte Highlander (née avec le film Highlander (1986) de Russell Mulcahy avec Christophe Lambert et Sean Connery). Un projet avait été évoqué avec Justin Lin et Ryan Reynolds. Mais en mai 2021, Chad Stahelski (saga John Wick) et Henry Cavill ont été choisis pour réaliser et porter ce reboot. Sauf que depuis, plus rien, ou presque. En mars 2023, le cinéaste avait donné des nouvelles du projet.

Rien d'assez concret tout de même pour qu'on y croie vraiment. Du moins, jusqu'à aujourd'hui avec l'annonce de Deadline d'un début de tournage en 2024. Lionsgate aurait même attribué un budget d'au moins 100 millions de dollars pour ce nouveau film Highlander. Il y aura une touche de John Wick également au scénario avec la présence de Michael Finch à l'écriture, qui a travaillé avant sur John Wick 4.

Il ne peut en rester qu'un

L'histoire de ce reboot devrait reprendre les bases établies par le Highlander original de 1986. Dedans, Christophe Lambert interprétait Connor MacLeod, un guerrier écossais du XVIe siècle. À sa mort à l'âge de 18 ans, il se révèle immortel. Il ne peut alors être tué qu'en étant décapité. Formé à l'art de l'épée par Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez (Sean Connery), il va continuer de vivre pendant des siècles avant de devoir affronter un nouvel ennemi, Kurgan (Clancy Brown).

Highlander ©Twentieth Century Fox

Les deux s'affrontent pour obtenir le Quickening, une libération d'énergie qui se produit lorsqu'un immortel est décapité et permet au vainqueur d'absorber la force et les compétences du vaincu. D'où la phrase célèbre : "Il ne peut en rester qu'un".

Avec ce récit, remis au goût du jour par Chad Stahelski, on se dit que le résultat pourrait être un bon film d'action avec autant de combats à l'épée que de fusillades. Surtout que Henry Cavill s'y connaît en grande épée, comme on a vu avec The Witcher. Il faudra néanmoins patienter encore un peu pour en savoir plus. En espérant que le tournage puisse débuter au plus vite durant l'année prochaine.