Swan Song : Mahershala Ali va jouer dans un film Apple

Bien que le fond de commerce des plateformes soit les séries, elles veulent aussi toutes s’offrir des films pour concurrencer les salles de cinéma à leur manière. C’est ainsi que Mahershala Ali va produire et jouer dans Swan Song, un drame futuriste au pitch mystérieux.

Apple TV+ a de grosses ambitions sur le marché de la SVOD mais les résultats ne sont pas encore à la hauteur. Coincée entre un Netflix installé depuis longtemps et Disney+ qui vient prendre beaucoup de la lumière, la plateforme de la marque à la pomme a encore du chemin à faire avant de s’imposer comme un service qui justifie à tout prix l’abonnement. On lui laissera le temps de développer plus amplement son catalogue avant de commencer à tirer des conclusions sur son cas. Variety rapporte que nous pourrons trouver dedans Swan Song, un film écrit et réalisé par Benjamin Cleary, un Irlandais qui n’a pas encore fait grand chose pour que le public le connaisse. Il devrait s’agir de sa première grosse référence sur son CV puisqu’il sera accompagné sur ce projet par Mahershala Ali.

Mahershala Ali en homme dévoué

L’acteur doublement oscarisé pour Moonlight et Green Book va produire et être le rôle principal de ce film. L’intrigue, dévoilée qu’à demi-mot, racontera comment un homme se sacrifie pour rendre heureux les gens qui sont autour de lui. On ne sait rien de plus si ce n’est que le scénario se déroule dans un futur proche du notre. Une intention qui laisse penser qu’une pointe de science-fiction apportera une touche supplémentaire mais on s’avance peut-être trop sur ce point. La présence de Mahershala Ali dans le rôle principal est un bel atout pour ce projet à propos duquel on attend plus de précisions.

Apple n’a pas encore révélé de date de sortie sur sa plateforme mais la firme ne veut pas que ses abonnés soient les seuls à y avoir accès. Pour s’immiscer dans les grandes cérémonies, il est prévu qu’une sortie limitée dans les salles intervienne. Une donnée qu’on ne garantit pas pour le marché français. La diffusion dans des salles est exigée pour un grand rendez-vous tel que les Oscars. Apple devrait ainsi cocher ce critère aux USA et limiter la diffusion du film à sa plateforme pour le reste du monde. Mais s’ils veulent aussi qu’on en profite dans nos salles, nous serions idiots de bouder notre plaisir.