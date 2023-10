C'est un des films les moins bien notés de Sylvester Stallone, et pourtant il va avoir une suite

Sylvester Stallone va reprendre son rôle de super-héros dans la suite du film "Le Samaritain", proposé durant l'été 2022 par la plateforme Prime Video.

Sylvester Stallone en ex-super-héros dans Le Samaritain

Difficile de retenir un film de la carrière de Sylvester Stallone. Bien sûr, on pense naturellement à ses rôles de Rambo et Rocky. Mais il y a beaucoup d'autres œuvres avec l'acteur qui ont marqué les esprits. Dans le lot, Le Samaritain (2022) ne serait probablement pas le film auquel on pense en premier. Réalisé par Julius Avery, le long-métrage a été diffusé sur Prime Video.

Le Samaritain ©Prime Video

Sylvester Stallone y joue un ancien super-héros qui est resté discret pendant vingt ans. Mais Sam, un adolescent de 13 ans fan du Samaritain, va découvrir que son voisin, Joe, est cet ancien super-héros. Voyant que le danger et la criminalité grandissent dans son quartier, et pour protéger le jeune garçon, le Samaritain n'aura d'autre choix que de reprendre du service.

Une suite malgré des notes médiocres

Outre Sylvester Stallone, le casting de Le Samaritain est composé de Javon Walton, Dascha Polanco, Moisés Arias, Pilou Asbæk, Sophia Tatum et Martin Starr. La réception du long-métrage ne semblait pas fameuse, si on se base sur la note du long-métrage sur différents agrégateurs de critiques. Sur Rotten Tomatoes, Le Samaritain obtient une note de 38% par la presse, mais de 71% par les spectateurs. Plutôt engageant du côté des spectateurs donc. Sauf que la note du film n'atteint que 45 sur Metacritic, et 5.7/10 du côté d'IMDB. Enfin, sur Allociné, la moyenne de la presse est de 3/5, tandis que la moyenne spectateurs n'est qu'à 2,4/5.

On est donc loin des films les plus appréciés de Sylvester Stallone. Pourtant, d'après The Hollywood Reporter, une suite serait bien en préparation du côté d'Amazon. Le scénario serait actuellement en cours d'écriture et Sly prêt à reprendre son rôle. Un accord aurait été conclu avec l'acteur avant la grève à Hollywood. Le studio a donc estimé que les chiffres du premier film était suffisant pour se lancer dans "Le Samaritain 2". Il faut dire que lors de son lancement, le long-métrage s'était classé numéro 1 et était resté à cette place pendant trois semaines consécutives.