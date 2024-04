Dispo sur Netflix : aussi culte que désastreux, c'est le pire film de Sylvester Stallone

Netflix a ajouté à son catalogue "Arrête, ou ma mère va tirer !", une comédie policière culte pour de mauvaises raisons, considérée par Sylvester Stallone comme son pire film.

Arrête, ou ma mère va tirer !, un "chef-d'œuvre" sur Netflix

Tout au long de sa carrière, Sylvester Stallone en a eu des rôles mythiques. On pense évidemment à ceux de Rocky et de Rambo, mais il y en a bien d'autres avec des films de grande qualité, et d'autres moins recommandables. C'est dans cette deuxième catégorie que se trouve Arrête, ou ma mère va tirer ! (1992), comédie policière signée Roger Spottiswoode. Dedans, l'acteur joue un policier aux méthodes musclées qui voit débarquer chez lui sa mère. Une gentille petite dame interprétée par Estelle Getty, qui contraste avec le physique imposant de Sylvester Stallone. Cette dernière va alors enchaîner les bourdes et faire de la vie du policier un enfer, avant de se révéler utile pour la résolution d'un meurtre.

Arrête ou ma mère va tirer ! ©Universal Pictures

À sa sortie, Arrête, ou ma mère va tirer ! a été un échec commercial, avant de devenir culte pour de mauvaises raisons. Car si le film n'est clairement pas une réussite, il peut se regarder avec beaucoup d'ironie, comme lorsqu'on s'amuse devant un nanar. L'ajout du film dans le catalogue de Netflix (le 16 avril) devrait ainsi en attirer plus d'un. Soit des curieux qui n'avaient jamais entendu parler de cette comédie avec Sylvester Stallone, soit ceux qui veulent revivre un moment particulier devant ce film tout de même très stupide.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Le pire film de Sylvester Stallone

La presse ne s'était pas fait prier à l'époque pour défoncer le film, le Washington Post allant jusqu'à décrire le long-métrage comme "votre pire cauchemar". Pour se faire une idée du bas niveau d'Arrête, ou ma mère va tirer !, on peut voir sur Rotten Tomatoes seulement 14% d'avis positifs de la part de la presse, et 21% pour le public. Si on se base sur les notes de l'agrégateur, cette comédie n'est pas la pire de Sylvester Stallone, puisque Évasion 2 : Le Labyrinthe d'Hadès (2018) est parvenu à être encore moins bien noté. Cependant, pour l'acteur, c'est bien ce qu'il aura fait de pire dans sa carrière. Il avait déclaré à ce sujet au site Ain't It Cool News :

Le pire film que j'ai fait et de loin... peut-être l'un des pires films de tout le système solaire, en comptant des productions extraterrestres que nous n'avons jamais vues. Un ver plat pourrait écrire un meilleur scénario que celui d'Arrête ou ma mère va tirer !

Enfin, il faut savoir que si Sylvester Stallone a accepté de jouer dans ce film, c'est à cause d'Arnold Schwarzenegger, son grand rival, qui lui avait fait croire que le rôle l'intéressait fortement. Une anecdote qui rajoute un certain charme à Arrête, ou ma mère va tirer !, qui est donc désormais à (re)voir sur Netflix.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+