Sympathy for the Devil : Nicolas Cage très énervé dans le trailer

Nicolas Cage est encore en roue libre. Le comédien, actuellement à l’affiche de "Renfield", sera prochainement de retour dans un autre rôle démoniaque à l’occasion de "Sympathy for the Devil", qui se dévoile à travers une bande-annonce violente.

Nicolas Cage : nouveau dérapage contrôlé

Décidemment, Nicolas Cage n’a de cesse de nous surprendre. Le comédien de 59 ans, toujours aussi productif, enchaîne les films à une vitesse folle. Comme d’habitude, l’acteur oscarisé pour son rôle dans Leaving Las Vegas (1995) enchaîne les productions aux qualités variées. Dernièrement, ses fans ont pu le retrouver dans des films très différents comme la comédie à son effigie Un talent en or massif (2022), le drame poignant Pig (2021) ou encore la série B décérébrée Willy’s Wonderland (2021).

The Passenger (Nicolas Cage) - Sympathy for the Devil ©RLJE Films

Nicolas Cage est actuellement à l’affiche de Renfield, où il campe le comte Dracula. Il va prochainement apparaître dans la peau de Superman le temps d’un caméo dans The Flash. Enfin, il sera bientôt à l’affiche de Sympathy for the Devil, où il y incarne une nouvelle fois une figure démoniaque.

Une bande-annonce furieuse pour Sympathy for the Devil

Le récit de Sympathy for the Devil raconte le destin d’un conducteur incarné par Joel Kinnaman qui se presse sur la route pour assister à l’accouchement de sa femme. Apparaît cependant un passager étonnant (Nicolas Cage) qui force l'automobiliste à le conduire où bon lui semble. S’ensuit un enchaînement de manipulations et de violence qui mettent à mal la santé physique et mentale du personnage de Joel Kinnaman.

The Passenger (Nicolas Cage) - Sympathy for the Devil ©RLJE Films

Version décalée de Collateral, Sympathy for the Devil promet d’être une œuvre étonnante, excentrique et frappadingue, dans laquelle Nicolas Cage est une fois de plus en roue libre. La bande-annonce présente le comédien culte, qui, une fois de plus, en fait volontairement des tonnes dans un rôle qui semble lui convenir à merveille. Sympathy for the Devil est mis en scène par le réalisateur israélien Yuval Adler, qui a déjà dirigé Joel Kinnaman en 2020 dans Nos secrets. Il s’est également illustré avec Bethléem en 2013 et avec The Operative en 2019. Sympathy for the Devil est attendu le 28 juillet aux Etats-Unis, mais n’a pas encore de date de sortie française.